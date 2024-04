Federico Biagetti chi è, compagno di Irene Effe/ “Il nostro è un rapporto schietto, senza filtri”

Federico Biagetti chi è, compagno di Irene Effe Fornaciari: carriera

“Sono un ragazzo di 29 anni che è cresciuto col Blues” così si presenta sul web Federico Biagetti, compagno di Irene Effe Fornaciari. Musicista, cantautore e produttore, collabora insieme a Zucchero dal 2017, ed è lui che ha rubato il cuore della figlia d’arte.

Classe 1989 ha esordito da giovanissimo suonando nei club di tutta Italia. L’artista ha partecipato a Festival importanti quali SanremoLab o il Tour Music Fest. Nel 2017 ha aperto il concerto di Zucchero all’Arena di Verona, per poi continuare la collaborazione con l’artista per anni. Insieme al cantante ha inciso l’album Black Cat in cui si esibisce con la chitarra.

Federico Biagetti compagno di Irene Effe: “Il nostro rapporto è schietto”

Irene Effe Fornaciari, figlia di Zucchero, ha parlato del suo compagno Federico Biagetti con il quale vive un rapporto “schietto” come lei stessa lo ha definito. Intervistata a TgCom24, la cantante ha parlato dell’uscita del suo nuovo album Terra Bruciata, in collaborazione con il musicista Biagetti.

“Sono andata avanti a scrivere nello studio di casa mia, dove ero libera di comporre le prime cose embrionali. Poi è subentrato Federico Biagetti, che ha scritto e prodotto con me questo disco. Lui è anche il mio compagno ma il nostro è un rapporto schietto, ci diciamo le cose in faccia senza farci troppi problemi. Quindi la cosa ha funzionato, lui mi conosce perfettamente e sapeva in che direzione volevo andare. Alla fine siamo rimasti io e lui: la strada è stata difficile però la soddisfazione di aver creato qualcosa e averlo pensato dall’inizio alla fine è veramente qualcosa di bello” ha rivelato l’artista. Solo poche informazioni sulla sua vita sentimentale, l’artista non ama porre il suo privato sotto la luce dei riflettori.

