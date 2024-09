Federico Casoni, chi è il fidanzato di Ofelia Passaponti Miss Italia 2024: è giocatore

Ieri sera sul web è andata in onda la finale di Miss Italia 2024 ed è stata incoronata la più bella d’Italia Ofelia Passaponti. Toscana classe 2000, si sta per laureare in Strategie e Tecniche della Comunicazione, è una sportiva e pratica soprattutto la pallavolo e lavora come hostess. Grande attenzione c’è anche sulla sua vita privata perché nei ringraziamenti di rito ha dedicato la sua vittoria alla sua famiglia ed al ragazzo Federico, volto noto soprattutto agli amanti dello sport perché è un giocatore di basket professionista.

Chi è Federico Casoni, il fidanzato di Ofelia Passaponti? Cestista professionista della serie B a Ravenna ha 27 anni e nella sua carriera vanta tantissime partecipazioni importanti. L’esordio in Serie B avviene nel 2016 con la Vis Nova Basket. Successivamente grazie ad oltre 15 punti di media traghetta lo Spezia Basket Club dalla Serie C alla B. In carriera ha anche giocato per il Teramo mentre attualmente gioca nel Basket Ravenna. Federico e Ofelia hanno dei profili social in cui entrambi pubblicano foto e scatti insieme.

Ofelia Passaponti, la dedica al fidanzato Federico Casoni della Miss Italia 2024 dopo la vittoria

Federico Casoni è il fidanzato di Ofelia Passaponti, Miss Italia che è stata incoronata reginetta di bellezza ieri, domenica 22 settembre 2024, nella finale del Concorso. e la giovane subito dopo la vittoria ha voluto dedicare a lui ed alla sua famiglia il traguardo raggiunto: “Voglio dedicare questa vittoria alla mia famiglia e al mio fidanzato che mi hanno accompagnata dal primo giorno e chi mi hanno sempre esortato ad inseguire i miei sogni che è quello che poi auguro a tutte le ragazze. Sono tanti anni che penso di partecipare a Miss Italia e non potevo scegliere annata migliore. È stata una esperienza che ci ha fatto crescere e lo auguro a tutte le donne”.