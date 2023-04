Federico Fashion Style attacca Selvaggia Lucarelli/ “Non ha cuore, a Ballando…”

Federico Fashion Style contro Selvaggia Lucarelli

Federico Fashion Styles e Selvaggia Lucarelli si sono punzecchiati spesso durante la partecipazione dell’hair stylist a Ballando con le stelle. Federico Fashion Style è così tornato a parlare di Selvaggia Lucarelli e l’ha fatto durante un’intervista al Peppy Night come riporta Biccy. “Lei secondo me è una grande persona, una grande mente, è molto brava nel suo lavoro di giornalista. Purtroppo non ha cuore questa donna e non è una cosa che dico io, lo dicono tutti. Alla fine Ballando con le Stelle è uno show dove si impara a ballare. Io tutti i giorni facevo cinque o sei ore di prove“, le parole dell’hair stylist.

Federico Lauri, questo il vero nome di Federico Fashion Styles, inoltre, si è anche soffermato sul ruolo di giudice di Ballando con le stelle di Selvaggia Lucarelli. Secondo l’hair stylist, ciò che interessava alla Lucarelli era la sua vita privata e non la sua performance. Ma cosa ha aggiunto esattamente?

Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle: l’opinione di Federico Fashion styles

Il rapporto tra Selvaggia Lucarelli e Federico Fashion Styles, a Ballando con le stelle, non è stato idilliaco e lo dimostrano anche le parole dette dall’hair stylist al Peppe Night sui giudizi ricevuti come concorrente del programma di Milly Carlucci. Federico ritiene di non essere stato totalmente giudicato per come ballava.

“A lei (Selvaggia Lucarelli, ndr) non importava se io ballavo bene o meno, lei voleva soltanto sapere della mia vita, delle cose per creare un po’ di rumore. Poi è normale, la tv è fatta anche di questo. A me non importava nulla, ma quest’anno Iva Zanicchi l’ha massacrata. Lei è una donna di 85 anni e stava lì per ballare. Secondo me ci vuole un po’ di rispetto per le persone”, le parole riportate da Biccy.

