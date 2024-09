Federico Fashion Style contro l’ex Letizia Porcu

Federico Fashion Style si lascia andare ad un nuovo sfogo contro l’ex Letizia Porcu con cui, dopo la separazione, i rapporti sono peggiorati a causa della figlia Maelle. Conclusa la relazione, Federico lauri ha fatto fatica a trovare un accordo con l’ex per poter vedere regolarmente la figlia. Dopo una serie di contrasti, i due sembravano aver trovato un accordo, ma a quanto pare, sono sorti nuovi problemi. L’hair stylist, infatti, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Novella 2000, si è lasciato andare ad una dichiarazione contro l’ex svelando di non riuscire ancora a vedere, come vorrebbe, la sua bambina.

«Lei si sente la proprietaria della figlia, ma non ha capito che i figli si fanno in due», le parole dell’hair stylist che, nel corso dell’estate, è riuscito a godersi qualche giorno di vacanza con la sua bambina.

Federico Fashion Style svela in che rapporti è con l’ex Letizia Porcu

Dopo essersi detti addio, Federico Fashion Style e Letizia Porcu non sono riusciti a trovare un accordo e, ad oggi, i rapporti tra i due non sono dei migliori come ha svelato lo stesso hair stylist a Novella 2000. «I rapporti con la madre di mia figlia? Pessimi. Lei ha voluto iniziare una guerra per fini economici. Io ho sempre pensato che il nostro rapporto doveva essere consolidato per l’amore della bambina che sogna ancora che i suoi genitori possano tornare insieme. Chiaramente non potrà essere così, ma se invece avessimo mantenuto un rapporto sano, potevamo essere una famiglia allargata», le sue parole.

Poi ha concluso così: «C’è un provvedimento del giudice che dice quando la devo vedere e quando no, però io la vedo poco: due weekend al mese e tre mezze giornate. Per me è troppo poco. In più, Letizia mi obbliga a chiamarla solo in determinati orari, alle 9 di mattina e alle 9 di sera».