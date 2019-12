Federico Fashion Style/ “Avances dagli uomini? Moltissime! La cosa mi diverte…”

Federico Fashion Style è un uomo che ha la certezza di piacere. Che poi la cosa, possa essere veritiera oppure no, questo è un altro paio di maniche. Recentemente intervistato tra le pagine di Chi per esempio, ha svelato di essere una bella “preda” sia per maschietti che femminucce. La fidanzata Letizia però, ci avrebbe fatto il “callo”: “Piaccio tantissimo. E ricevo proposte da uomini e da donne. Ormai Letizia ci ha fatto l’abitudine, all’inizio era gelosa, le dicevo: ‘Letì, ma a te che te frega? Io sono carino con tutte, ma poi la sera torno da te’. Non sono sposato, sono fidanzato con Letizia da 12 anni e abbiamo una bimba che si chiama Sophie Maelle. Non sono gay, ho una figlia e una compagna. Non significa che se sei vestito così sei gay o perché sei parrucchiere o stilista”, ha raccontato. Attualmente però, il parrucchiere sta lavorando in maniera “esagerata” e forse, alle avances nemmeno fa caso: “Le giornate che precedono le festività sono sempre un delirio. Non ho nemmeno il tempo di prendere un caffè, ma non mi lamento, anzi: scriva che sono l’uomo più felice del mondo”, ha raccontato intervistato da Gay.it.

Federico Fashion Style: “Avances dagli uomini? Moltissime e la cosa mi diverte!”

Federico Fashion Style durante la sua chiacchierata con il portale a tinte rainbow, ha dichiarato anche di essere molto divertito e lusingato dalla corte che riceve dagli uomini: “Se ho ricevuto avances da parte del mondo maschile? La cosa mi diverte! Vuol dire che sono così bello che piaccio a tutti”. E sulla mancata volontà di fare coming out, ha rivelato di rispettarne e condividerne il valore: “Siamo a pochi giorni dal 2020 e non capisco perché uno debba necessariamente raccontare tutto a tutti. Viva l’amore, le sue mille sfumature, ma anche la libertà di scegliere se parlare, o meno, del proprio privato”. Poi lancia una bella “richiesta”: “Il Grande Fratello Vip? Lo farei! E sa perché? Per staccare la spina. Ho bisogno di riposarmi. Me ne starei tutto il giorno, sdraiato sul divano… ahh che sogno”. Dite che Alfonso Signorini lo accontenterà? Staremo a vedere! Nel frattempo, se volete vederlo in TV, dal prossimo 7 gennaio tornerà su Real Time con la terza stagione del suo programma.

