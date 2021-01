Federico Fashion Style/ Dal Coronavirus alle 5 sfere: “Sarò più agguerrito io”

Federico Fashion Style ospite a Live non è la d’Urso contro le 5 sfere

Federico Fashion Style torna nel salotto di Live Non è la d’Urso e questa volta non sarà solo ad affrontare le cinque sfere. Al suo fianco ci sarà la mamma che per la prima volta presenterà al pubblico proprio questa sera. E allora cosa dovrà dire alle cinque sfere e cosa succederà nella puntata di questa sera? L’ultima volta che è stato in tv si è parlato molto della polemica relativa ai suoi prezzi perché in molti si sono lamentati dei suoi conti finali ma molti altri hanno addirittura accusato il parrucchiere di aver pagato (o non aver pagato) servizi che dovevano essere gratuiti visto che loro, in cambio, facevano pubblicità sui social in stile influencer. La discussione non ha portato a niente visto che la diversità di vedute sono rimaste quelle, questa sera si riprenderà il discorso?

La lotta al Coronavirus e il ritorno in tv

Nei mesi scorsi Federico Fashion Style non solo è tornato a lavoro nei suoi saloni ma anche su Real Time con nuove puntate del programma a lui dedicato, che sia questo il motivo del suo ritorno in tv? L’unica cosa certa è che il parrucchiere delle vip sui social ha annunciato il suo arrivo a Live Non è la d’Urso annunciando che sarà lui il più agguerrito in studio, ancor di più delle temute sfere ospiti in studio, ma quale sarà l’argomento? Nei mesi scorsi Federico Fashion Style ha dovuto affrontare il Coronavirus che lo ha colpito direttamente e che ha poi colpito anche la sua famiglia, forse sarà questo il tema della discussione?



