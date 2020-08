Federico Fashion Style, moglie e figlia positive al Covid-19/ Letizia: “Stiamo bene”

Federico Fashion Style e tutta la sua famiglia positivi al Coronavirus. Dopo la notizia della positività dell’hair stylist, anche la moglie Letizia dopo alcuni giorni di attesa del tampone ha comunicato tramite i social l’esito. Su Instagram la compagna di Federico Lauri ha rivelato ai follower l’astio del tampone a cui si è sottoposta con la figlia Sophie nella giornata di lunedì. A distanza di pochi giorni è arrivato l’esito: entrambe positive al Covid-19. Letizia presenta qualche lieve sintomo della malattia, mentre per fortuna la piccola Sophie è asintomatica. “Dato che siete davvero infinite le persone che tramite messaggio ogni giorno mi chiedete come va, e soprattutto volete va, soprattutto volete sapere i risultati dei tamponi…” – ha detto Letizia in una Instagram Storie rivelando poco dopo – “è giusto che vi aggiorni dato che una bella parte di voi ogni giorni ci dimostra infinito affetto. Sia io che Sophie siamo risultate positive, i risultati ce li hanno dati ieri sera con tantissimo ritardo, visto che i tamponi li avevamo fatti lunedì appena saputo di Fede”. Poi la moglie di Federico Fashion Style ha voluto rassicurare i tantissimi fan sulle condizioni di salute: “io ho qualche sintomo ma sto bene e Sophie ringraziando Dio è asintomatica non ha febbre e niente riconducibile ai sintomi del Covid…Ripeto ringrazio tutti voi che siete carinissimi e anche da lontano ci state vicino..per chi invece ha da sparlare o da ridere non mi importa niente e ogni commento verrà immediatamente cancellato”.

Federico Fashion Style e tutta la famiglia positivi al Covid-19

La famiglia di Federico Fashion Style è risultata tutta positiva al virus Covid-19. La conferma è arrivata dai diretti interessati che sui social hanno voluto rassicurare anche i fan sulle loro condizioni di salute. Del resto l’hair stylist solo pochi giorni fa aveva comunicato ai suoi follower di essere risultato positivo al tampone effettuato al rientro dalle vacanze in Sardegna. “Ho eseguito il tampone subito dopo essere tornato dalle vacanze in Sardegna anche se li avevo fatto il test ed era negativo a Roma ho fatto il tampone ed è risultato positivo!” – aveva detto Federico – “sono a casa in assoluto isolamento ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi! Mi raccomando ragazzi per tutti quelli che come me sono tornati dalle vacanze e hanno frequentato posti affollati fate subito il tampone! È importante per la vostra e per la salute degli altri! Vi tengo aggiornati!”. Dopo la notizia della positività del parrucchiere delle star anche il suo negozio “salone delle meraviglie di Federico Fashion Style” ha chiuso le porte per sanificazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA