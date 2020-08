Federico Fashion Style “Ho il coronavirus”/ “Ho la febbre e sintomi stranissimi”

Continua l’elenco dei personaggi televisivi che hanno contratto il coronavirus durante l’estate in corso. L’ultimo è Federico Lauri, più noto come Federico Fashion Style, parrucchiere eccentrico la cui vita e storia è raccontata da Real Time. Attraverso la propria pagina Instagram il coiffeur ha fatto sapere di aver contratto il covid-19 durante la sua recente vacanza in Sardegna: “Ragazzi – scrive Federico sui social – voglio informarvi nel rispetto della salute di tutte le persone che sono state a contatto con me… ho contratto il COVID-19″. E ancora: “Ho eseguito il tampone subito dopo essere tornato dalle vacanze in Sardegna anche se li avevo fatto il test ed era negativo a roma ho fatto il tampone ed è risultato positivo! Sono a casa in assoluto isolamento ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi!”. Quindi Fashion Style invita i suoi follower a sottoporsi a tampone nel caso in cui avessero frequentati posti a rischio: “Mi raccomando ragazzi per tutti quelli che come me sono tornati dalle vacanze e hanno frequentato posti affollati fate subito il tampone! È importante per la vostra e per la salute degli altri! Vi tengo aggiornati!”.

FEDERICO FASHION STYLE E NON SOLO: QUANTI PERSONAGGI NOTI POSITIVI DOPO LE VACANZE IN SARDEGNA

Federico Fashion Style ha scelto la Sardegna per le vacanze 2020, così come fatto da numerosi personaggi famosi italiani che hanno deciso di rimanere nel Belpaese. Lauri ha soggiornato con la moglie Letizia e la loro bambina in Costa Smeralda, nella splendida località di Porto Cervo, e sono diversi i casi di positività registrati in quella zona, leggasi ad esempio i recenti infetti al Billionaire, la discoteca di Flavio Briatore. Non sono state comunque rese note le condizione di salute dei famigliari del parrucchiere, ma non è da escludere che moglie e figlia stiano bene. Recentemente aveva comunicato la sua positività anche Sinisa Mihajlovic, allenatore di Bologna, in vacanza anch’egli a Porto Cervo, ma anche due tentatrici dell’ultima edizione di Temptation Island, e ancora, l’ex tronista Nilufar Addati, Vittoria Deganello, Daniele Schiavon, Andrea Zenga, Giulia Latini e Andrea Melchiorre, tutti reduci da vacanze nella splendida isola italiana.



