Federico Fashion Style in Sardegna/ “Lavoro e faccio tampone”, ma Vladimir Luxuria…

Federico Fashion Style ospite a Live Non è la D’Urso in collegamento dalla Sardegna dove il parrucchiere delle star è scappata non appena la regione Lazio è entrata in lockdown. In studio tutti sono contro l’hairstylist che, pur di lavorare, è scappata nel cuore della notte per la Sardegna che fino a pochi giorni fa era in zona bianca. La prima a puntargli il dito contro è Vladimir Luxuria che precisa: “è semplicemente odioso, non è che fanno una regione bianca perchè per una persona che non può cenare a Roma va a cenare in Sardegna. Rispetto perchè fare queste cose vuol dire prendere in giro”. L’hairstylist si difende: “ho lavorato tutta la giornata rispettando le regole, facendo il tampone. Poi sono andato a cena come tutte le altre persone”. A difendere il parrucchiere delle star è la giornalista Candida Morvillo: “la pandemia ha aumentato in maniera drammatica le diseguaglianze sociali, ma quando una persona lavora bisogna fare il tifo per chi lavora”.

Alessandro Cecchi Paone vs Walter Zenga/ "Sei scemo o vuoi che ti quereli? Buzzurro!"

Federico Fashion Style scappa in Sardegna: “È nata una polemica pazzesca”

In realtà la fuga di Federico Fashion Style in Sardegna non è una novità, visto che a rivelarlo è stato proprio lui con un post su Instagram: “ho deciso in questo periodo di chiusura dei miei saloni situati in zona rossa di andare in Sardegna e organizzare il lavoro in massima sicurezza”. Non solo, l’hairstylist ospite di Francesco Fredella in diretta su RTL 102.5 News ha aggiunto: “sto per partire in Sardegna, avete idea di cosa sta per succedere? È nata una polemica pazzesca perché io vado in Sardegna, che poi ho fatto il tampone, tutto a posto… ma io vado per lavoro!”. Anche la moglie Letizia ai microfoni di Fredella ha dichiarato: “Fede come papà è unico, veramente super apprensivo e super presente anche da lontano perché fa 100 chiamate e videochiamate al giorno! È gelosissimo di Sofi”.

LEGGI ANCHE:

Riccardo Fogli/ "Mancato ricordo Stefano D'Orazio a Sanremo? Non sapevo scaletta"Dayane Mello "Rosalinda Cannavò mi ha fatto incaz*are"/ "Non mi ha detto di Zenga"

© RIPRODUZIONE RISERVATA