Federico Fashion Style: “Per mia figlia sono un eroe”/ “La mia omosessualità? Quando arriverà il momento…”

Federico Fashion Style e il rapporto con la figlia

Federico Fashion Style continua a dividersi tra il lavoro e il tempo che trascorre con la figlia Sophie Maelle che, oggi, ha 7 anni di cui l’hair stylist è perdutamente innamorato. Dopo la fine della storia con l’ex compagna e mamma della piccola Letizia Porcu, Federico Fashion Style fa di tutto per stare con la sua bambina che, a sua volta, è molto legata al padre come racconta lui stesso in un’intervista rilasciata ai microfoni di Leggo. “Per mia figlia sono il suo principe, mi dice che sono il suo fidanzato”, dice Federico Lauri, questo il vero nome dell’hair stylist.

“Per lei sono un papà eroe, un idolo, perché a scuola i suoi amichetti rimangono sorpresi di sapere che è la figlia di Federico Fashion Style e rimane incantata quando vede che le persone mi fermano per strada per chiedermi una foto”.

Federico Fashion Style e l’omosessualità

Federico Fashion Style, nel corso dell’intervista rilasciata a Leggo, ha anche parlato della propria omosessualità spiegando di non averlo ancora detto alla figlia e di non aver ancora ricevuto domande dalla sua bambina ma di essere pronto a raccontarle tutto appena arriverà il momento.

“Se mia figlia sa che sono omosessuale? Lei ancora non mi ha chiesto nulla. Quando arriverà il momento giusto, voglio dirglielo io. Senza stampa e senza riflettori puntati addosso. Con mia figlia parlo liberamente, è una bambina intelligente. Quando le spiegherò tutto – so già che parole usare – le dirò che l’amore non ha forme e che amare una persona non dipende dal sesso. Sono questi i valori che voglio insegnarle”, ha concluso.











