Federico Massaro confessa al Grande Fratello 2023: “Mi piace Anita Olivieri”/ Rosy Chin avverte l’amica

Grande Fratello 2023, Federico Massaro si avvicina ad Anita Olivieri: sta nascendo un amore?

Sta nascendo un nuovo amore al Grande Fratello 2023? Nelle scorse ore, infatti, Federico Massaro si è lasciato andare alle confidenze con Monia La Ferrera, rivelando che una concorrente sta iniziando a fargli battere il cuore. La concorrente in questione è Anita Olivieri, il giovane modello ha espresso parole al miele per la ragazza. Ha ammesso di apprezzare la sua spontaneità e che è una persona libera, divertente e giocherellona ma anche riservata e delicata. Il modello ha continuato rivelando che hanno molte cose in comune ma è molto difficile conquistare la ragazza.

Dopo aver parlato con Federico Massaro ed averlo esortato ad essere se stesso, Monia La Ferrera ha raggiunto Anita Olivieri per raccontarle le confessioni del modello. Anita si è mostrata incredula e stupita e soprattutto non si aspettava tale confessione convinta che il ragazzo avesse occhi solo per Greta Rossetti. A spegnere le speranze di Federico, però, ci pensa Rosy Chin. Secondo la chef i due sono troppo diversi: “Non credo proprio che sia così, sono molto diversi. Lei è difficile, parla veloce, pensa quanto può andare veloce il suo cervello. Ha bisogno di un ragazzo che sia sveglio.”

Federico Massaro si dichiara ad Anita Olivieri al Grande Fratello 2023: la reazione di lei

Federico Massaro alla fine si è unito al gruppo delle ragazze, ha capito che l’argomento erano le sue confidenze ma non si è minimamente scomposto o arrabbiato ma si è dichiarato apertamente ad Anita Olivieri. Le ha confessato di apprezzare il suo carattere e soprattutto i suoi valori venuti fuori durante la discussione con Beatrice Luzzi. Anita Olivieri, però, lo ha frenato: “Tu puoi fare quello che vuoi tanto se una cosa va stoppata la stoppo io. Io non sono fidanzata ma io sono una persona particolare da questo punto di vista, ho una cosa aperta con me stessa e per come sono fatta io non posso fare altro.”

Insomma, Anita Olivieri al momento non sembra per niente interessata a Federico Massaro mentre Rosy Chin alla fine ha tessuto le lodi del modello dicendo che è simpatico ed un po’ più libero ed estroverso di Vittorio Menozzi ma la ragazza continua a vederlo solo come amico. Si vedrà più amanti se tra i due nascerà solo un’amicizia o qualcosa di più.











