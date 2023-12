Federico Massaro deluso da Anita Olivieri al Grande Fratello 2023: “No comment”/ “Ho visto delle cose che…”

Anita Olivieri, due di picche a Federico Massaro al Grande Fratello 2023

Ieri sera, nel corso della puntata del Grande Fratello 2023, Alfonso Signorini ha affrontato un argomento spinoso a livello sentimentale: il corteggiamento, non corrisposto, di Federico Massaro verso Anita Olivieri. Il modello ormai da diversi giorni ha tentato diversi approcci verso la coinquilina, per la quale nutre un reale interesse. Lei, tuttavia, gli ha rifilato un sonoro due di picche dicendosi non interessata ad intavolare una frequentazione con qualcuno nella Casa, ma preferendo piuttosto lavorare su se stessa e sul suo percorso nel gioco.

Tuttavia, al termine di una clip che riassume la questione, Massaro è venuto a conoscenza di alcune riflessioni di Anita che non gli sono affatto piaciute. La Olivieri si è confidata con alcuni inquilini, avanzando anche l’ipotesi che il corteggiamento sfrenato del ragazzo sia una strategia per mettersi in mostra e salvarsi dalle nomination: “È entrato da troppo poco per avere un colpo di fulmine del genere. Per di più è in nomination…“.

Federico Massaro deluso da Anita Olivieri: “Ho visto cose che mi toccano“

La clip mostra anche la lite tra Federico Massaro e Rosy Chin, che ha fatto notare come il ragazzo sia piuttosto nervoso negli ultimi giorni. Anche Anita Olivieri commenta nel filmato: “È molto permaloso. Sto palo se non l’ha sentito glielo faccio sentire io in qualche modo“. Al termine della clip, confermando il due di picche al coinquilino al Grande Fratello 2023, Anita aggiunge: “Anch’io sto lavorando su me stessa qui dentro. Di solito fuori da qui, se una persona la vedo abbastanza diretta dopo neanche una settimana, dico: ‘No, grazie’“.

Tuttavia tali insinuazioni di Anita hanno lasciato Federico sgomento. Deluso dalla situazione, ha commentato con un velo di amarezza: “No comment. Va bene, accetto. Abbiamo parlato, ma va bene così“. Rosy, a quel punto, lo attacca: “Non accetta nessun tipo di commento e poi si irrigidisce, si chiude a riccio“. Lui però ammette semplicemente di esserci rimasto male, appreso il pensiero che Anita ha di lui: “Ho visto delle cose che non avevo visto, e ovviamente mi toccano“. A difendere le sue buone intenzioni è Vittorio Menozzi, suo grande amico nella Casa: “Posso confermare che, dal primo minuto, so che ha avuto un occhio di riguardo verso Anita. Mi sento anche di difenderlo: lui ha semplicemente inseguito il suo istinto, ha fatto quello che gli ha detto la mente e il cuore“.











