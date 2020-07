Federico Mastrostefano e Veronica Quinteri fidanzati/ L’ex Uomini e Donne “con lei..”

L’ex tronista di Uomini e Donne, Federico Mastrostefano, ha trovato nuovamente l’amore ed oggi è felicemente fidanzato. Federico è stato uno dei tronisti più amati dal pubblico del daytime di canale 5 che di lui amava soprattutto l’ironia. Nel corso del suo percorso conobbe Eliana Michelazzo e Pamela Compagnucci scegliendo quest’ultima con cui, però, la storia non durò. Dopo l’esperienza sul trono, Federico si è allontanato dal mondo dello spettacolo tornando alla sua vita di sempre ed oggi, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, racconta di essere felicemente fidanzato con Veronica Quinteri, una donna che ha alle spalle un matrimonio finito ed è mamma di una bambina di cinque anni. I due si conoscono da due anni, ma stanno insieme solo da uno. “Dopo tanti anni credo di essermi innamorato di una ragazza, si chiama Veronica Quintieri. Sto benissimo con lei. Durante la quarantena siamo stati molto tempo insieme. Mi è stata vicina nel periodo più difficile della mia vita quando ho perso mio padre. La notte del 29 settembre 2019 lei era con me”, ha raccontato.

FEDERICO MASTROSTEFANO: “CON VERONICA QUINTERI NON VEDO PIU’ LE ALTRE DONNE”

L’incontro con Veronica Quinteri ha messo in ordine il cuore di Federico Mastrostefano che, al magazine ufficiale di Uomini e Donne, ha raccontato di essere sereno e felice con la fidanzata. “Ho occhi solo per lei: oggi come oggi vedo una bella ragazza e neanche mi giro a guardarla“, ha raccontato l’ex tronista che ha poi svelato di non essere geloso non avendo motivi per esserlo fidandosi totalmente di lei. Tra i due, dunque, quella più gelosa è Veronica e, a tal proposito, Mastrostefano racconta un episodio accaduto all’inizio della loro storia d’amore. “I primi tempi che stavamo assieme mi fece una sorpresa; mi trovò a casa con mia cugina e si arrabbiò tantissimo. Provai a dirle che era mia cugina ma lei non ci credeva. Per fortuna in casa c’era anche mia madre, che le confermò la nostra parentela“, ha concluso.



