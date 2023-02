Federico Nicotera, addio a Uomini e donne/ “Pronto alla scelta tra Alice e Carola”

Uomini e donne, Federico Nicotera é pronto a dichiarare la sua scelta: il tronista é conteso tra Carola Viola Carpanelli e Alice Barisciani

Si avvicina la scelta a Uomini e donne per Federico Nicotera, tra le corteggiatrici Carola Viola Carpanelli e Alice Barisciani. O almeno questo é stando secondo le anticipazioni TV fornite da Uomini e donne classico e over, relativamente alla nuova puntata del dating show registratasi il 19 febbraio 2023. Al rientro nello studio di Uomini e donne, il tronista in carica capitolino si dichiara pronto alla scelta a Uomini e donne, al di là di una serie di nuove discussioni verificatesi con le corteggiatrici Carola Viola Carpanelli e Alice Barisciani e una sorpresa particolarmente sentita e commossa da parte della bionda corteggiatrice.

“Federico dopo la fine della registrazione scorsa è andato in camerino prima da Alice e poi da Carola. Discussioni a non finire… “, si apprende dalle anticipazioni tv.

Alice Barisciani esplode in lacrime, proprio come Carola Viola Carpanelli

Ma non é tutto, perché inoltre, tra le corteggiatrici, la mora Alice si é detta certa che Federico sia intento a scegliere Carola. Al momento non é data sapere la scelta. Ma Carola Viola Carpanelli si dichiara innamorata di Federico, in una lettera destinata al tronista dove lei gli scrive che lo ama e che prova dei sentimenti per lui. Dal suo canto, il tronista Federico Nicotera si dichiara pronto alla scelta. Che la prescelta sia Alice Barisciani?

A dare voce alla lettera d’amore, in studio, é la conduttrice Maria De Filippi e Carola non riesce a trattenere le lacrime in studio, commuovendosi. Federico la consolerebbe con un ballo in studio, ma intanto anche la mora corteggiatrice finisce in lacrime. E a consolare Alice, intanto, é l’opinionista in studio Gianni Sperti, con un sentito abbraccio. Ma quale sarà la scelta finale di Federico Nicotera, a Uomini e donne?

