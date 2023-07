Federico Nicotera, dopo l’addio a Carola vola a Ibiza/ L’ex Uomini e Donne pubblica le foto e il web esplode

Federico Nicotera, vacanza da single a Ibiza

Federico Nicotera, dopo aver ufficializzato la fine della storia con Carola Carpanelli, ha scelto di lasciare per qualche giorno Roma e concedersi una vacanza da single in quel di Ibiza. “Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola, ma evidentemente non è così. Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo”, ha fatto sapere sui social Federico.

Dopo pochi mesi insieme, Carola e Federico hanno scelto di lasciarsi avendo obiettivi diversi che non riuscivano a conciliare. Chiuso il capitolo amore, l’ex tronista non solo è volato a Ibiza, ma ha anche sfoggiato un nuovo look.

Il nuovo look di Federico Nicotera a Ibiza

Via i capelli ricci e largo alle treccine per Federico Nicotera che ha spiazzato tutti sfoggiando un look decisamente insolito e molto diverso da quello sfoggiato durante la lunga esperienza sul trono di Uomini e Donne. “Potevo fare il trapper“, ha scritto Federico scatenando la reazione dei followers.

Per l’ex tronista non sono mancati i complimenti, ma anche le critiche soprattutto da parte di chi, dopo aver seguito il suo percorso nel programma di Maria De Filippi, sognava un finale diverso da quello che ha poi avuto con Carola. Tornato single, per Federico sarà un’estate all’insegna degli amici o proverà a riaprire nuovamente il suo cuore all’amore?

