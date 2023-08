Federico Nicotera e la dolce dedica alla sorella claudia/ L’ex Uomini e Donne: “Mi hai salvato la vita”

Federico Nicotera e il legame con la sorella Claudia

L’estate di Federico Nicotera, dopo la fine della relazione con Carola Carpanelli, sta andando avanti tra serate in famiglia e con gli amici. Con il cuore ormai libero, l’ex tronista di Uomini e Donne ha voltato pagina ricaricandosi in vista di un nuovo anno lavorativo. Dopo aver creduto di poter costruire una storia importante con Carola, quest’ultimo, insieme all’ex corteggiatrice, ha capito di dover mettere un punto. Ad aiutarlo a ritrovare il sorriso è stata la sorella Claudia a cui Federico è particolarmente legato come ha dimostrato anche durante il suo percorso sul trono.

Per dimostrare alla sorella tutto il suo amore, in occasione del suo compleanno, le ha dedicato un lungo post scrivendole delle parole toccanti e molto emozionanti che hanno commosso tutti i suoi fan.

Le parole di Federico Nicotera per la sorella Claudia

“Mentre provavo a scriverti qualcosa di carino per il tuo compleanno ho sentito questa canzone che mi ha fatto pensare alla nostra vita”: inizia così la dedica di Federico Nicotera alla sorella Claudia. “E ad oggi dopo tutto quanto ti dico che la vita me l’hai salvata tu. Perché per te ho fatto cose che pensavo impossibili; Perché con te al mio fianco mi sento invincibile; Perché attraverserei l’inferno pur di vederti ridere , per vederti felice! Ho provato a scrivere qualcosa per descrivere quello che sei per me ; per provare a spiegare il nostro rapporto ma sono arrivato alla conclusione che certe cose non si spiegano ! Sono e basta. E io senza di te mi sento perso ! Sei parte di me!”, continua.

Poi conclude così: “1 Agosto 1999. Il giorno in cui sei nata, il giorno in cui la vita mi ha regalato la cosa più bella che ci possa essere! Mia sorella, il mio primo amore! Semplicemente TU. E adesso come non mai, mentre ti guardo sorridere alla vita, solo come tu sai fare, ti ripeto: ‘asciugate ste lacrime che è tutto vero’. Tanti auguri anima mia! Ti amo più di ogni cosa!”.

