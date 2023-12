Federico Nicotera e Veronica Rimondi fidanzati?/ L’ex Uomini e Donne rompe il silenzio e svela la verità

Federico Nicotera e Veronica Rimondi: solo un’amicizia?

Federico Nicotera e Veronica Rimondi sono stati due dei tronisti più amati delle ultime edizioni di Uomini e donne. Entrambi sono usciti dal programma con le rispettive scelte ovvero lui con Carola e lei con Matteo, ma oggi entrambi sono tornati ufficialmente single. Nelle scorse settimane, Federico e Veronica sono stati pizzicati più volte insieme scatenando numerosi rumors su una presunta frequentazione dei due. Rumors che sono diventati più insistenti dopo la pubblicazione di un video in cui i due si abbracciano e ballano sulle note di Tango di Tananai.

Vedendo il feeling tra i due, molto fan di Uomini e donne hanno ipotizzato l’esistenza di una vera relazione tra i due, ma a svelare tutta la verità è stato lo stesso Federico che ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la verità sul suo rapporto con Veronica.

Le parole di Federico Nicotera su Veronica Rimondi

«La domanda è sempre la stessa e riguarda sempre la stessa cosa – ha sottolineato Federico Nicotera nelle sue Instagram stories -. Non mi sono fidanzato. Io e Veronica non stiamo insieme. Era semplicemente un video, di un bel momento, una bella serata passata fra amici. Nel video si vede, erano in cinque. La cosa che in realtà mi piaceva di quel video era quello che aveva scritto Veronica. Nel senso era un bel messaggio da dare tramite i social. Semplicemente diceva “godetevi i momenti, la vita è bella, siate grati alla vita. Fate caso a quando siete felici”. Era semplicemente un bel video con una bella frase. Un video di amici, eravamo in cinque. Poi in quel video non c’è nulla di male. Non si vede un bacio, in realtà non c’è niente di così assurdo che possa far pensare chissà cosa».

«Abbiamo pubblicato un video tranquillamente. Però secondo me la troppa trasparenza si è trasformata in altro. Mi dispiace che si sia trasformato in quasi odio. Perché comunque sono stati fatti dei commenti allucinanti, a me e a lei. Ripeto forse anche meno in generale perché era un semplice video volto a dare un bel messaggio. Non mi sto giustificando sto solo mettendo i puntini sulle “i”», ha concluso.











