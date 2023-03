Federico Nicotera: “Ho capito di essermi innamorato”/ La dichiarazione a Carola

Uomini e donne, Federico Nicotera e Carola Viola Carpanelli rompono il silenzio social

Le stime web del momento lo danno per il tronista di Uomini e donne dalla scelta di ascolti TV da record, con la prescelta Carola Viola Carpanelli, e intanto Federico Nicotera si dichiara innamorato di quest’ultima. La dichiarazione d’amore dell’ormai tronista uscente di Uomini e donne si registra in occasione di un nuovo post che lo stesso Federico Nicotera condivide con il popolo del web, via Instagram. Si tratta di un post-dedica contenente una carrellata di foto della scelta. Immagini che immortalano l’ingegnere di Roma Federico Nicotera e la tiktoker di Varese Carola Viola Carpanelli mentre registrano il dolce momento della scelta a Uomini e donne. Questo, con sguardi languidi, carezze, e abbracci tra le effusioni amorose che suggellano la nuova coppia TV, amata da una larga parte dei telespettatori e seguaci del dating-show sui sentimenti prodotto e condotto da Maria De Filippi.

“Quando ti dico che ascolto più di quello

che pensi non lo dico tanto per dire -.

“Se ci mettiamo da qui ci usciamo insieme “.

È solo l’inizio… Più che ascoltarti…Credo in quello che mi dici. Ho sempre creduto in NOI- si legge tra le righe della dichiarazione d’amore che Federico Nicotera rilascia a corredo del nuovo post condiviso con i follower e non destinato all’amata scelta a Uomini e donne, Carola Viola Carpanelli-… ascoltando solo quello avevo dentro e le emozioni che riesci a darmi solo tu”. Ma non é tutto.

La dichiarazione d’amore di Federico Nicotera post-scelta a Uomini e donne: il post destinato a Carola Viola Carpanelli

Perché, poi, il messaggio d’amore del tronista uscente di Uomini e donne prosegue con parole via via sempre più romantiche per la prescelta bionda, che é riuscita a sbaragliare la concorrenza della diretta rivale in amore Alice Barisciani, al trono classico di Uomini e donne: “Ho capito di essermi innamorato di te quando, ballando in mezzo ad uno studio intero, avevo l’impressione di essere da solo con te – fa sapere, infatti, Federico Nicotera, alludendo al confronto della bionda con la mora ex corteggiatrice, non scelta-. Sei riuscita a far crollare ogni mia certezza, a stravolgere i miei piani. Semplicemente grazie”.

Insomma, il tronista uscente di Uomini e donne, Federico Nicotera, assicura all’occhio pubblico di fare coppia fissa con Carola Viola Carpanelli. E la risposta social dell’occhio pubblico attivo nel web é un tripudio di interazioni di consenso, per la neo coppia TV di Uomini e donne. E non manca neanche la reaction della destinataria della dichiarazione: “Guardami per sempre come la prima volta”, scrive Carola all’amato Federico, con tanto di emoticon a forma di cuore rosso. Per la serie, “that’s amore!”.











