Federico Nicotera, lite con Naomi a Uomini e Donne/ “A casa faccio i compiti e…”

Prime esterne per Federico Nicotera a Uomini e Donne

Federico Nicotera, nella puntata di Uomini e Donne del 3 ottobre, si siede per la prima volta al centro dello studio per rivivere le prime esterne fatte con le corteggiatrici che hanno accettato di partecipare ad un appuntamento al buio. Federico è uscito con Naomi, una ragazza da cui è stato immediatamente colpito fisicamente e con Alice da cui, invece, è stato colpito per l’atteggiamento. “Ho notato subito Naomi per l’aspetto fisico. Alice, invece, mi ha colpito per l’atteggiamento perchè era in disparte. Poi però con Alice ho vissuto una bella esterna da cui ho portato a casa qualcosa mentre Alice mi ha riempito la testa di parole che non mi hanno lasciato niente”, svela il tronista.

“Va bene maestro, ora vado a casa e faccio i compiti“, risponde provocando Naomi che ammette di essere infastidita dalle parole che gli ha rivolto il tronista. Tra i due, poi, finisce tutto prima di iniziare.

Federico Nicotera elimina Naomi

Dopo il confronto tra Federico Nicotera e Naomi, Maria De Filippi chiede al tronista che intenzioni abbia. “La elimini?”, chiede la conduttrice. “Per ora no“, risponde il tronista che vorrebbe aspettare prima di decidere. “Io vorrei sapere cosa vuole fare lei”, interviene Gianni Sperti. “Non mi piacciono le parole che mi ha detto. Mi prendo del tempo per decidere”, risponde la corteggiatrice la cui risposta provoca la reazione del tronista che avrebbe voluto una decisione netta e chiara.

“Per me puoi andare subito o restare per l’altro Federico”, conclude Nicotera chiudendo così la conoscenza per poi ballare con Alice da cui è rimasto piacevolmente colpito.

