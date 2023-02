Federico Nicotera sceglie Alice o Carola a Uomini e Donne?/ Le rivelazioni delle corteggiatrici

Federico Nicotera verso la scelta a Uomini e Donne: i racconti intimi di Alice e Carola

Federico Nicotera è ormai vicinissimo alla sua scelta a Uomini e Donne. Sarà Carola Carpanelli o Alice Barisciani la ragazza che sceglierà per iniziare un percorso da fidanzati fuori dallo studio di Canale 5. Due ragazze molto diverse tra loro, nell’aspetto come nel carattere, ma entrambe molto determinate. A pochi giorni dalla scelta sia Carola che Alice si sono raccontate al Magazine di Uomini e Donne, raccontando aspetti inediti della loro vita che potrebbero essere d’aiuto anche a Federico per capirle meglio.

Riccardo Guarnieri esce con Michela a Uomini e Donne/ Poi è lite con Armando...

Carola ha raccontando della sua maturazione, a partire dalla prima volta che è andata a lavorare in un villaggio turistico. “Non sapevo gestire le emozioni, temevo di sbagliare, perché stando vicino ai bambini non sai mai fino a che punto puoi dire quella parola in più, anche quando magari litigano e tu hai il compito di intervenire. – ha raccontato Carola, aggiungendo – Devi essere professionale, sentire il tuo ruolo di educatore, animatore. È stato stupendo scoprire quante cose un bambino ha in testa!”

Federico Nicotera, Uomini e Donne/ Maria mette in crisi Carola, Alice delusa e...

Alice Barisciani: la corteggiatrice di Uomini e Donne parla della sua dislessia

Diversa invece la parte di se che ha voluto raccontare Alice. La corteggiatrice ha infatti parlato della sua dislessia: “[…] grazie al sostegno della mia mamma che ho iniziato a fare una serie di accertamenti che ci hanno portato a scoprire che ero dislessica a tutti gli effetti. Non è stato facile per me avere a che fare con questo disturbo perché prima di scoprirlo, soprattutto a scuola, mi sentivo continuamente messa in discussione.” ha rivelato la corteggiatrice, mostrando un lato di se molto profondo. Federico preferirà la concretezza di Carola o la profondità di Alice?

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 17 febbraio: scontro tra Armando e Michela

© RIPRODUZIONE RISERVATA