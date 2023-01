Federico Nicotera, Uomini e Donne/ “Apprezzo che Alice sia tornata, Carola…”

Federico Nicotera tra Alice e Carola

Federico Nicotera sempre più in difficoltà tra Alice e Carola. Nella scorsa puntata, dopo la scelta del tronista di ballare con Carola, Alice aveva avuto una brutta reazione decidendo di voler abbandonare la trasmissione. Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, lunedì 16 gennaio, però, tutto è cambiato. Alice, infatti, è tornata in studio ammettendo di provare un sentimento forte per il tronista e di non voler assolutamente rimpianti. Una scelta che ha spiazzato piacevolmente Federico che, in studio, ammette di essere felice di ritrovare la corteggiatrice per la quale ha avuto sempre un forte interesse.

Lavinia Mauro, Uomini e Donne/ Bacio con Alessio Campoli: lite in studio e...

Diversa, invece, la reazione di Carola che, non solo non tollera il ritorno di Alice, ma si scaglia ancora contro Federico, reo di sminuire le sue reazioni e di volerla mettere sempre alla prova.

Federico Nicotera, lite con Carola a Uomini e Donne

Nonostante l’attrazione e il reciproco interesse, Federico Nicotera e Carola non riescono a trovare un punto d’incontro. Alcuni atteggiamenti della corteggiatrice infastidiscono il tronista che ammette di considerarla una “ragazzina” in alcuni suoi atteggiamenti. Carola, da parte sua, infastidita, promette che non farà più nulla scatenando ancora di più la reazione di Federico. Alice, invece, ha paura di essere ancora in studio perchè, con la sua presenza, Federico riesce a misurare la maturità di Carola.

Uomini e donne, Paola choc su Alessandro: "Faceva porno.."/ Interviene Gianni Sperti

Il tronista prova a trovare un punto d’incontro con entrambe le corteggiatrici e, al termine del confronto, sceglie di ballare con Alice la quale, tuttavia, spiega di non avere un motivo per ballare con lui.

LEGGI ANCHE:

Chiara Rabbi tradita da Davide Donadei?/ L'ex corteggiatrice lancia una frecciata

© RIPRODUZIONE RISERVATA