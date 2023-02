Federico Nicotera, Uomini e Donne/ Bacio con Alice e Carola, ma in studio…

Federico Nicotera, la scelta è ancora lontana

Nessuna scelta per Federico Nicotera che non sembra ancora pronto a lasciare il trono di Uomini e Donne con una tra Carola e Alice. Nella puntata del programma di Maria De Filippi dell’8 febbraio, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Federico che rivive l’esterna vissuta prima con Alice e poi con Carola. La prima si lascia andare a dichiarazioni importanti attraverso una lettera con cui ha provato a mettersi totalmente in gioco. Di fronte ai sentimenti di Alice che sembrano ormai chiarissimi a tutti, Federico non nasconde l’emozione e tra il tronista e la dama arriva puntuale il bacio.

Tanti baci, invece, nell’esterna con Carola con cui l’attrazione fisica è sempre più evidente. In studio, il tronista ribadisce l’interesse per entrambe con cui il rapporto sta diventando importante.

Federico Nicotera vero Alice?

Dopo aver rivisto le esterne ed essersi confrontato sia con Alice che con Carola, in studio, il tronista di Uomini e Donne spiega di aver rivisto finalmente la Carola da cui era stato colpito sin dalle prime puntate. Dopo le varie discussioni e i vari alti e bassi, tra Federico e Carola sembra che il rapporto stia tornando quello di una volta, ma la scelta di Federico di ballare con Alice fa tornare in Carola tutti i suoi dubbi.

Difficile, per il momento, capire chi sarà la scelta di Federico che nutre un forte interesse per entrambe le corteggiatrici che, pur essendo molto diverse, sono comunque riuscite a conquistare le sue attenzioni.

