Federico Nicotera, Uomini e Donne/ Bacio con Alice, ma Carola torna e…

Federico Nicotera tra Alice e Carola a Uomini e Donne

E’ ancora lontana la scelta di Federico Nicotera che continua ad uscire sia con Alice che con Carola. Salvo cambiamenti, nel corso della puntata di Uomini e Donne di oggi, venerdì 27 gennaio, al centro dello studio, il tronista si confronterà con Alice e Carola, le due corteggiatrici che sta conoscendo. Federico ha scelto di portare in esterna Alice. Come svelano le anticipazioni, è stata un’esterna tranquilla che si conclude con un nuovo bacio tra i due. In studio, il confronto con Alice coinvolge così anche Carola con cui il rapporto continua tra alti e bassi.

UOMINI E DONNE/ Diretta e anticipazioni puntata 27 gennaio: Federico e Alice...

Nella scorsa puntata, Carola non ha nascosto il proprio malcontento nei confronti di Federico che non riesce a fidarsi di lei convinto che abbia uno stile di vita diverso dal suo. Oggi, Carola non nasconderà il desiderio di andare via.

Le lacrime di Carola a Uomini e Donne

Carola, in studio, afferma di voler lasciare Uomini e Donne non sentendosi apprezzata da Federico Nicotera. Con l’intervento di Gianni Sperti e Maria De Filippi, però, Carola decide di restare. In lacrime, la corteggiatrice spiega di voler restare per riprovarci ancora una volta. Una scelta che fa piacere a Federico che decide di ballare con lei.

Lavinia Mauro abbandona il trono di Uomini e Donne?/ Forte lite con Corvino e...

La scelta, però, scatena la rabbia di Alice che si considera totalmente diversa da Carola e ammette di non comprendere alcune scelte di Federico. Il tronista, dunque, è sempre più diviso tra le due ragazze. Chi sarà la scelta?

LEGGI ANCHE:

Natalia Paragoni incinta: Andrea Zellettà presto papà/ Dopo Uomini e Donne, annuncio…

© RIPRODUZIONE RISERVATA