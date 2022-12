Federico Nicotera, Uomini e Donne/ Dichiarazione per Alice? “Ho avuto paura di…”

Federico Nicotera tra Alice e Carola

Federico Nicotera tra Alice e Carola. Il momento della scelta del tronista si avvicina e, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 16 dicembre, si è lasciato andare ad una dichiarazione importante nei confronti di Alice. Il tronista aveva a disposizione due esterne, ma Alice non si è presentata. Federico è così uscito solo con Carola temendo di non vedere più Alice che, più volte, ha espresso la propria gelosia nei confronti di Federico.

Dopo il confronto con Carola a cui ha spiegato di non gradire determinati atteggiamenti come il postare continuamente sui social foto e video, il tronista si è confronto in studio con Alice ammettendo di non aspettarsi di vederla in studio.

Federico Nicotera e le parole per Alice

Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 16 dicembre, Maria De Filippi annuncia la presenza in studio di Alice. Sorprendentemente, Federico ammette che immaginava già il meglio. “Pensavo che non ti saresti presentata“, dice Federico incrociando lo sguardo di Alice che appare, tuttavia, visibilmente infastidita. Il tronista racconta così che avrebbe voluto vederla in esterna dove, però, lei non si è presentata.

“Ho avuto paura di perderti”, ha ammesso Federico dichiarando apertamente il proprio interesse. Parole importanti quelle di Federico di fronte alle quali Carola non nasconde il proprio fastidio. La scelta di Federico si avvicina, ma per il momento, appare difficile capire se lascerà lo studio con Alice o con Carola che, pur essendo profondamente diverse, hanno conquistato le sue attenzioni.

