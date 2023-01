Federico Nicotera, Uomini e Donne/ Esterna con Alice e lacrime per Carola: in studio…

Federico Nicotera: esterna con Alice a Uomini e Donne

Dopo aver lasciato lo studio di Uomini e Donne ed essere tornata nuovamente in trasmissione per non avere rimpianti e provare a conquistare il cuore di Federico Nicotera, Alice è stata la protagonista dell’esterna con il tronista che ha scelto di vederla fuori dal programma per avere un chiarimento con lei. Come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, Federico che ha ribadito di non essere ancora pronto ad una scelta, ha visto Alice al termine della scorsa puntata.

I due si sono visti in macchina dove hanno parlato confrontandosi su quanto accaduto finora tra loro e arrivando sotto casa di lui. Il tronista, tuttavia, ha scelto di non farla salire considerando troppo importante tale scelta.

Le lacrime di Carola a Uomini e Donne

L’esterna tra Federico Nicotera e Alice provocala nuova reazione di Carola con cui il rapporto continua ad avere alti e bassi. Il tronista e la corteggiatrice discutono per poi riconciliarsi. Nonostante l’attrazione e il feeling, i due non riescono a trovare un punto d’incontro e le discussioni stanno assumendo toni piuttosto accesi.

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, Carola si è messa a piangere e, di fronte a tale reazione della corteggiatrice, Federico prova a consolarla invitandola a ballare. Quale sarà la reazione di Alice di fronte a tale gesto del tronista nei confronti della sua rivale?

