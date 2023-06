Federico Perna cade e finisce in ospedale, Guendalina Tavassi se ne va al sushi/ “Mentre aspetto… Mi odierà!”

Federico Perna, fidanzato di Guendalina Tavassi, in ospedale dopo un incidente: cos’è successo

Incidente per Federico Perna. Il fidanzato di Guendalina Tavassi, ormai noto con il soprannome ‘Cuore’, è caduto per le scale, finendo in ospedale. È stata proprio Guendalina a testimoniare tutto attraverso delle stories pubblicate su Instagram. Tutto è iniziato quando l’ex gieffina ha chiesto al fidanzato di portare su in casa un pacco. Federico si è ritrovato a portarli salendo a piedi sei piani di scale ed è stato proprio in quel momento che è scivolato, cadendo rovinosamente.

Da lì la corsa in ospedale: Federico Perna si è recato in pronto soccorso accompagnato da Guendalina che lo ha poi aspettato all’esterno. Lì, in una story, l’ex gieffina ha spiegato l’accaduto: “Per portarmi il pacco, Federico è scivolato dalle scale e penso che si è rotto una spalla. Speriamo che non si sia fatto niente”.

Guandalina Tavassi va a mangiare il sushu mentre il fidanzato è in ospedale: la gag su Instagram

Sono dunque seguite le immagini di Federico in ospedale con tanto di spalla fasciata. In attesa che uscisse dall’ospedale, Guendalina Tavassi ha deciso di mangiare qualcosa. Ne ha dunque approfittato per smorzare la tensione e, con la sua consueta ironia, ha ammesso di essere andata a mangiare il sushi: “Mentre aspettavo ho trovato questo ristorante di sushi spettacolare vicino all’ospedale. ‘Cuore’ mi odierà!”. Pochi minuti dopo ecco però arrivare Federico, pronto a cenare con lei nonostante l’ampia fasciatura alla spalla.

