Federico Perna “Guendalina Tavassi? Primo bacio in auto”/ “Ci siamo conosciuti in…”

Com’è nata la storia d’amore tra Guendalina Tavassi e Federico Perna? Il retroscena viene raccontato nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5, dove Federico, ospite di Barbara D’Urso, svela di stare insieme a Guendalina “da un annetto, a luglio ci siamo messi insieme”. Ma com’è iniziato il loro amore?

“È nato che già la conoscevo di vista, poi quando si è lasciata ci siamo incontrati al mio ristorante e da cosa nasce cosa. – ha ammesso il 26enne, spiegando che le cose sono poi andate avanti – Veniva tutti i giorni e ordinava il pranzo e ho capito che c’era qualcosa sotto… All’inizio portava poi, poi restava a mangiare e io ogni tanto le facevo compagnia.”

Federico Perna: “Guendalina Tavassi? Ecco com’è scoccato il primo bacio”

Da lì a poco, l’interesse di entrambi per l’altro è cresciuto ed è iniziato a nascere un sentimento. “Il primo bacio? Sempre al ristorante, non dentro, nelle vicinanze. – ha raccontato Federico Perna ad una curiosa Barbara D’Urso – Le avevo fatto un regalo, eravamo in macchina, le ho regalato un bracciale con una rosa. Lei non se l’aspettava, è rimasta contenta e lì so stato svelto io e l’ho baciata.” In studio, tra gli ospiti della D’Urso, anche Vladimir Luxuria, che ha ammesso di apprezzare molto la coppia: “Io li vedo davvero molto innamorati. Tanto ama lui quanto ama il fratello, insieme sono una coppia esilarante.”, ha chiarito l’opinionista dell’Isola dei Famosi senza farne mistero.

