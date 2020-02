FEDERICO POGGIPOLLINI/ Il chitarrista torna in tv per Mina (Una storia da cantare)

Quello di Federico Poggipollini non è un nome sconosciuto ai fan di Ligabue, visto che si tratta dello storico chitarrista del cantante. Venticinque anni vissuti gomito a gomito in tanti concerti, salendo sui palcoscenici di tantissime città italiane e raccogliendo milioni di fan sparsi in tutto lo Stivale e non solo. I due hanno ironizzato alcuni mesi fa sui social quando hanno festeggiato le loro ‘Nozze d’argento rock’, rievocando quel provino in cui il musicista ha suonato Piccola stella senza cielo ed è riuscito a conquistare il cuore del Liga. Anche se il musicista si è ritagliato uno spazio suo anche in tv, grazie al programma Maledetti Amici Miei che ha fatto il boom di ascolti nella scorsa stagione. Oggi, sabato 22 febbraio 2020, Federico Poggipolini tornerà sul piccolo schermo grazie alla nuova puntata di Una storia da cantare, in onda su Rai 1.

FEDERICO POGGIPOLLINI, IL TRIBUTO A LUCIO DALLA

L’omaggio a Mina vedrà il chitarrista per la prima volta sul palco dello show, anche se in passato ha già avuto modo di rendere tributi a grandi artisti. Basti pensare alla Notte dei miracoli, che ha permesso a diversi artisti di celebrare lo scomparso Lucio Dalla. Federico Poggipollini è abile alla chitarra e non è un mistero. Come se la cava però con i cani? Grazie a un recente video su Instagram, scopriamo che il chitarrista ha delle difficoltà con il suo cucciolotto, specialmente quando si tratta di fare una passeggiata insieme. Nonostante i numerosi “Andiamo”, il cagnolino infatti si è seduto e non ne ha voluto sapere di fare quattro passi insieme al suo amico umano. “Chi è il cane e chi è il padrone?”, ironizza il musicista.

IL RAPPORTO CON GLI ANIMALI

Diversa la reazione del cagnolone Tito quando invece il chitarrista torna a casa. Lo scopriamo grazie a un altro video, in cui vediamo Poggipollini varcare il cancello della sua casa di Bologna. Chi c’è ad aspettarlo con la pallina da tennis già in bocca? Ovviamente uno scodinzolante Tito, che non vede l’ora di giocare con il suo chitarrista personale. Sappiamo tra l’altro che l’artista non ama solo i cani, ma anche i gatti. Oltre a Tito, Federico ha il piacere di condividere le sue giornate anche con un gattino bianco e nero che ha chiamato Blues.



