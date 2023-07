Federico Rossi bacia una ragazza del pubblico durante un’esibizione/ Chi è la misteriosa ragazza?

Federico Rossi bacia una ragazza del pubblico: il video è virale

Federico Rossi, è finito di nuovo al centro della cronaca rosa per un video divenuto virale sul web. Durante la terza serata di registrazioni del Tim Summer Hits, il cantante è stato protagonista di un gesto alquanto sospetto. Come riporta Pipol Tv, l’artista durante la sua esibizione si è avvicinato a una ragazza del pubblico e l’ha baciata.

Il video del bacio alla misteriosa donna mora sta facendo il giro del web, e qualcuno ipotizza sia proprio lei la nuova fiamma di Rossi. Che il cantante stia tenendo segreta la sua storia d’amore? Potrebbe essere semplicemente un episodio tra artista e fan, ma i più attenti hanno notato come l’ex di Paola Di Benedetto abbia guardato la giovane con gli occhi a cuoricino, mentre intonava il brano. Al momento rimane un mistero!

Federico Rossi smentisce la relazione con Orian Ichaki

Federico Rossi, nelle ultime settimane, è stato al centro di diversi gossip legati alla sua sfera sentimentale. In primis, il ritorno di fiamma con la sua ex Paola Di Benedetto prontamente smentito dai diretti interessati. Nelle ultime ore, invece, si è parlato di una presunta storia d’amore con la modella Orian Ichaki.

A lanciare l’indiscrezione Deianira Marzano che ha dato per certa una relazione tra i due. Questo gossip, però, è stato smentito dal portale Pipol Gossip in cui si legge. “Al contrario di quanto circolato in rete in queste ore, possiamo confermare che la top model Orian Ichaki è single e non ha alcuna storia d’amore con l’ex di Paola Di Benedetto, Federico Rossi”. Dunque, sembra che aleggi il mistero sulla vita sentimentale dell’artista che ha vissuto, ormai, anni fa la rottura con la speaker radiofonica con cui è rimasta una bella amicizia.

