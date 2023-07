Federico Rossi, smentito il flirt con la modella Orian Ichaki/ “Non c’è nessuna storia d’amore”

Federico Rossi, i rumor sulla liaison con Orian Ichaki

La calura estiva sembra essere uno scenario prolifico per l’insinuarsi di nuovi rumor a tinte rosa. Con il classico gioco del tira e molla tra smentite e conferme, anche il nome di Federico Rossi sembra essere finito nel vertiginoso calderone dei gossip estivi. Nelle ultime settimane il nome del cantante è stato accostato a due donne in particolare; prima a Paola Di Benedetto – sua ex tra l’altro – e più di recente alla modella Orian Ichaki.

La presunta relazione tra Federico Rossi e Orian Ichaki era stata rilanciata sui social dalla nota esperta di gossip Deianira Marzano. Quest’ultima Come riporta anche il portale Donna Pop – aveva affermato con particolare convinzione di essere a conoscenza di una frequentazione avviata di recente tra il cantante e la modella. Orian Ichaki è tra l’altro nota per la relazione avuta in passato con Hell Raton, ufficializzata proprio lo scorso anno. Ebbene, ad oggi sembra essere arrivata una sonora smentita del presunto flirt tra Federico Rossi e l’ex fidanzata del rapper e produttore discografico.

Federico Rossi, smentiti anche le voci sul ritorno di fiamma con Paola Di Benedetto

A riportare la smentita della liaison tra Federico Rossi e Orian Ichaki è The Pipol Gossip: “Al contrario di quanto circolato in rete in queste ore, possiamo confermare che la top model Orian Ichaki è single e non ha alcuna storia d’amore con l’ex di Paola Di Benedetto, Federico Rossi”. Questa la didascalia postata dal canale Instagram che dunque sembra mettere un sonoro “punto” ai rumor sulla presunta nuova relazione del cantante.

Per Federico Rossi sembrava però restare ancora in ballo il possibile ritorno di fiamma con Paola Di Benedetto. Anche in questo caso però, è stata proprio la diretta interessata – come racconta Donna Pop – ad aver smentito in maniera perentoria il gossip. Tra l’altro, la giovane è stata di recente avvistata in compagnia di Raoul Bellanova. Non sembrano dunque esserci particolari spiragli per un sentimento rinnovato tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto.

