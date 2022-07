Federico Rossi/ Dopo l’incidente confessa: “ero in after”. La nuova hit è “Le Mans”

Federico Rossi sul palco del Battiti Live 2022

Federico Rossi ospite di Battiti Live con il nuovissimo singolo “Le Mans“, un brano estivo ma dal sapore malinconico. Si tratta di un gradito ritorno quello del cantante dell’ex duo di Benji & Fede che per il nuovo brano si è ispirato alla famosa gara automobilistica “La 24 Ore di Le Mans” che si svolge annualmente al Circuit de la Sarthe, nei pressi di Le Mans, in Francia. Un brano in cui parla d’amore e che ha raccontato così dalle pagine di TgCom: “L’ispirazione è venuta da mio padre. Quando aveva solo 23 anni aveva già due Porsche, mi ha trasmesso questa passione per le auto e le corse. In più, fisicamente mio papà mi ha sempre ricordato Steve McQueen. Da un punto di vista metaforico “Le Mans” è una corsa spericolata tra passato, presente e futuro. Rappresenta la fine di una relazione, raccontata con un sorriso“. La puntata del Battiti Live è stata registrata prima dell’incidente di waterboard di Federico Rossi: il cantante si è rotto tre costole e ora dovrà stare a riposo per un po’. Sui social ha raccontato l’accaduto, avvenuto dopo una notte insonne: “Era la prima volta a waterboard e ho accettato l’invito di amici nonostante fossi in after (non avessi dormito la notte prima)… Partire per gradi e non fare cose del genere senza dormire“.

Federico Rossi: “non è prevista nessuna reunion con Benji”

Il ritorno dal vivo di Federico Rossi è stato davvero forte! Il cantante ora vuole goderselo alla grande, anche se non nasconde che l’aumento dei contagi da Covid-19 è nuovamente preoccupante. “Al momento non voglio pensare a cosa potrebbe succedere e ai contagi che stanno risalendo. Ovviamente non nego la realtà e non voglio mettermi una benda sugli occhi, ma voglio godermi quello che sto vivendo ora“, ha detto il cantante a TgCom. Infine parlando di un possibile ritorno con Benjamin Mascolo del duo “Benji & Fede” ha rivelato: “Al momento non è prevista nessuna reunion. Sono state scritte tutte cose false, dovute al fatto che la sua relazione con Bella Thorne è terminata e lui è tornato in Italia, ma non è cosi. Io ho preso la mia strada e lui la sua, quindi non abbiamo in mente di formare di nuovo il duo o di fare una canzone insieme. Poi non metto limiti alla provvidenza, in futuro non so cosa accadrà“.

