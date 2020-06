Federico Rossi e Paola Di Benedetto: scherzo Iene saltato/ “Varrà la pena aspettare”

Anche Federico Rossi è stato un complice delle Iene per organizzare uno scherzo alla fidanzata Paola Di Benedetto. Scherzo che sarebbe dovuto andare in onda nella puntata deò 23 giugno nel corso della quale, invece, è stato trasmesso lo scherzo fatto a Patrick Ray Pugliese. Quello di Federico Rossi e Paola Di Benedetto, però, pur essendo saltato, è stato solo rimandato e sarà trasmesso a settembre quando Le Iene torneranno in onda con la nuova edizione. A svelarlo è stato lo stesso cantante che ha già scatenato la curiosità dei fans promettendo uno scherzo con i fiocchi. “Lo scherzo delle Iene che sarebbe dovuto andare in onda questa sera (ieri ndr) è stato rimandato a settembre ma ne varrà la pena aspettare” ha fatto sapere Federico ai suoi followers che hanno già cominciato ad ipotizzare lo scherzo fatto a Paola che ha confermato le parole del fidanzato.

FEDERICO ROSSI E PAOLA DI BENEDETTO: AMORE A GONFIE VELE

Tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto procede tutto a gonfie vele. La coppia, dopo essere rimasta lontana per mesi prima per il Grande Fratello Vip che Paola ha vinto e poi per la quarantena, ha ritrovato la quotidianità persa. L’amore che li ha uniti, nel corso degli ultimi mesi, si è rafforzato. Nonostante alcuni rumors che li volevano in crisi prontamente smentiti sia dal cantante che dalla stessa vincintrice del GF Vip 4, tra i due non c’è alcuna nube all’orizzonte. Un amore forte e che diventa sempre più forte al punto che i fans sognano già il matrimonio. Entrambi giovanissimi, per il momento, sono concentrati sulle rispettive chiacchiere. I fiori d’arancio possono aspettare così come devo aspettare i fans per vedere lo scherzo fatto dalle Iene.



