Federico Rossi e Paola Di Benedetto si sposano?/ Lei frena: “con calma ragazzi”

Federico Rossi e Paola Di Benedetto non si sono ancora rivisti, ma durante una diretta condivisa su Instagram, hanno parlato del loro futuro. Paola e Federico, dopo aver trascorso tre mesi lontani, sono sempre più innamorati e uniti. Pur essendo distanti a causa dell’emergenza coronavirus, la coppia pensa ad un futuro insieme. I fans, in particolare, sognano già i fiori d’arancio per i due, ma la Di Benedetto, non ha alcuna intenzione di bruciare le tappe. La storia tra il cantante e la Di Benedetto ha già superato prove importanti e, durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Paola ha più volte ribadito di aver trovato in Federico la sua metà. Tuttavia, avendo solo 25 anni, l’ex Madre Natura è convinta che ci sia ancora tempo per poter fare un passo così importante.

FEDERICO ROSSI E PAOLA DI BENEDETTO: IL MATRIMONIO PUO’ ASPETTARE

La distanza non ha messo in crisi l’amore che unisce Federico Rossi e Paola Di Benedetto che, durante la loro diretta condivisa sui social, oltre a guardarsi con occhi dolci e innamorati, hanno risposto anche alle domande dei fans. A quelli più romantici che già sognano di vedere Paola con l’abito bianco, la Di Benedetto ha risposto in modo sincero. “Con calma ragazzi”, sono state le parole dette dalla modella. Prima di proteggere una cosa così importante, dunque, Paola e Federico vogliono essere assolutamente sicuri del loro futuro insieme. I fans, tuttavia, non hanno dubbi: l’amore tra i due è sempre più forte e la lontananza ha contribuito solo a renderlo ancora più solido. Federico Rossi, dunque, sarà d’accordo sull’idea di aspettare prima di fare un passo così importante?



