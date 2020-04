Paola Di Benedetto: “il grassa di Fernanda Lessa? No comment”/ “Solo chiacchiere”

Paola Di Benedetto, dopo aver trascorso tre mesi nella casa del Grande Fratello Vip 2020 da cui è uscita vincitrice, è tornata a casa, ma per l’emergenza coronavirus, non è riuscita ancora a vedere il fidanzato Federico Rossi con cui ha fatto, nelle scorse ore, una diretta condivisa. Davanti a più di 50mila followers in collegamento, Paola ha risposto a Fernanda Lessa che, durante una diretta condivisa con Clizia Incorvaia, le aveva dato della grassa per poi chiederle scusa. “Mi avete scritto in tanti ‘hai letto le cose che hanno detto Fernanda e Clizia?’ Cosa devo rispondere?” – ha chiesto la Di Benedetto, come fa sapere il portale Bitchyf, ai fans che continuavano a chiederle un commento sulle parole pronunciate da Fernanda Lessa. “Non mi sembra ci sia troppo da commentare. Per me sono state delle grandi concorrenti. Poi è andata come è andata. Probabilmente non saremmo diventate migliori amiche. Le loro sono chiacchiere. I loro commenti lasciano il tempo che trovano e valgono quello che valgono”, spiega la vincitrice del GF Vip 4.

PAOLA DI BENEDETTO E FEDERICO ROSSI: “HO PREFERITO STARLE VICINO CON VIDEOMESSAGGI”

La diretta che Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno regalato ai fans è stata l’occasione per dare spiegazioni a tutte le persone che hanno seguito con affetto l’avventura di Paola nella Casa. Molti fans, infatti, si aspettavano di vederle Federico varcare la porta rossa per fare una sorpresa alla fidanzata. Federico, però, ha spiegato perchè ha preferito sostenere la fidanzata da lontano. “Ho preferito starle vicino con dei videomessaggi o con delle sorpresine rispetto all’andare in casa per poco tempo. Direi che è andato tutto perfettamente, io non rinnego nulla. A me dispiace vederla adesso solo con una live e non dal vivo, ma meglio di niente”, ha detto il cantante che non vede l’ora di poter riabbracciare la fidanzata e recuperare il tempo in cui sono stati lontani.



