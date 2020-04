Federico Rossi: “Paola Di Benedetto fiero di te”/ “Ti auguro che sia l’inizio…”

Federico Rossi è super orgoglioso non solo della vittoria di Paola Di Benedetto, soprattutto del percorso che la fidanzata ha fatto nella casa del Grande Fratello Vip 2020 dimostrando di non essere solo una ragazza bellissima, ma anche una persona con i piedi per terra e dai sani principi. Su Instagram, il cantante che ha gioito per il trionfo dell’ex Madre Natura subito dopo il verdetto del televoto, ha pubblicato una serie di storie con cui urla al mondo quanto sia fiero di avere accanto una donna come Paola. Federico Rossi ha così condiviso le storie tratte dal servizio del Tg5 dedicato alla vittoria della Di Benedetto, scrivendo: “Fiero di te. Che questo possa essere l’inizio di un percorso di estrema energia e positività e che sul tuo cammino ci sia sempre il sole”.

FEDERICO ROSSI INNAMORATO PAZZO DI PAOLA DI BENEDETTO: DEDICHE D’AMORE SUI SOCIAL

Sono stati lontani tre mesi ed ora non devono l’ora di rivedersi e riabbracciarsi. Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono pronti per continuare insieme il percorso della vita che hanno già cominciato. In attesa che quel momento torni, Federico Rossi sta dedicando delle splendide parole d’amore alla fidanzata. Oltre ad aver dichiarato quanto sia orgoglioso di lei e di ciò che ha mostrato al pubblico, il cantante ha dedicato la canzone con cui il Grande Fratello ha realizzato il video per Paola a tutte quelle coppie che, purtroppo, sono distanti e non possono viversi come vorrebbero. Dopo aver superato insieme anche l’ostacolo del reality show di cui Paola, senza dare vita ad inutili pettegolezzi è stata una grande protagonista, il cantante e la Di Benedetto sono pronti a scrivere insieme un altro capitolo della loro splendida storia d’amore.



