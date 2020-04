Federico Rossi, fidanzato Paola Di Benedetto/ Lei: “nascondeva biglietti nelle felpe”

Federico Rossi, fidanzato di Paola Di Benedetto, ha vissuto gli ultimi tre mesi a sostenere il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Il loro amore, seppur a distanza, ha saputo resistere al lungo periodo di reclusione della gieffina e oggi, a dispetto della crisi registrata nella scorsa estate, sembra più forte che mai. I problemi del passato, infatti, sono ormai soltanto un lontano ricordo, così come lo stesso Federico Rossi, in un’intervista concessa nelle scorse settimane a Verissimo assieme al suo compagno di avventura, Benjamin Mascolo, ha ammesso a una Silvia Toffanin particolarmente avida di dettagli: “ci son ostati un po’ di alti e bassi come nella mia vita, come nella vita di tutti”, ha detto il cantante con un pizzico si timidezza. “L’importante è saperli gestire e a capire effettivamente cosa si vuole, cosa è più importante”.

FEDERICO ROSSI, LA PRIMA TELEFONATA DA PAOLA DI BENEDETTO

Federico Rossi e la sua fidanzata, Paola di Benedetto, dovranno attendere ancora un po’ prima di riabbracciarsi. Da quando lei è uscita trionfante dalla casa del Grande Fratello vip 4, tra loro ci sono state telefonate e video chiamate, alcune delle quali anche in diretta streaming con i loro fan. Quella più importante e più divertente, però, è stata la prima, quando Paola Di Benedetto, dopo aver lasciato gli studi di Mediaset, si è infilata nell’auto che l’avrebbe riportata a casa: “La prima cosa che ho fatto è stata salire in macchina – ha ricordato l’ex gieffina – ho riacceso il telefono […] ho chiamato mio padre, ho parlato con mia madre […] Seconda cosa, chiamo Federico… – ha aggiunto la Di Benedetto – Non mi ha fatto parlare! È stato un ‘Aaaa (simula un urlo, ndr) cosa è successo’, sembrava che avesse vinto lui al posto mio”. “Non ti ho fatto dire niente – ha replicato Federico Rossi – perché tu non realizzavi quello che è successo […] quello che magari da fuori è passato. Io cercavo di fartelo capire […]”.

PAOLA DI BENEDETTO: “FEDERICO ROSSI? MI NASCONDEVA BIGLIETTINI NELLE FELPE”

Nella lunga diretta che Paola Di Benedetto si è concessa con il suo fidanzato, Federico Rossi, ha raccontato che, nel corso della sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2020, lui avrebbe cercato più volte dimettersi in contatto con lei. “Dovete sapere che lui, durante questi mesi, mi ha mandato delle felpe e cercava di nasconderci dentro dei biglietti con dei messaggi da farmi avere”, ha detto la vincitrice del Gf Vip 4. “Il problema – ha aggiunto Paola Di Benedetto – è che la produzione, prima ancora di mandare dentro un indumento, controlla tutto e lui ha attaccato un bigliettone dentro la tasca, sgamabile in tre secondi”. “Era un bigliettino, era grande quanto un palmo “ha provato a giustificarsi lui, ma l’ex gieffina è andata oltre, immaginando la reazione divertita del Grande Fratello: “L’avranno visto, si saranno messi a ridere, l’hanno ripiegata, imbustata e l’hanno lasciata lì”.



