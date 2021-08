Federico Rossi/ La sua carriera dalla rottura con Benji all’incontro con Annalisa

Con il suo singolo Movimento lento inciso in coppia con Annalisa, Federico Rossi è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’estate 2021. Oggi lo vedremo sul palco dell’Arena di Verona in occasione della premiazione dell’evento Rtl 102.5 Power Hits che decreterà appunto il brano simbolo dell’estate 2021.

Benji e Fede hanno litigato?/ Mascolo "Incaz*ato nero con te", Rossi "Sono geloso"

Federico Rossi ha inaugurato la sua carriera nel 2010 come componente del duo Benji & Fede insieme al suo coetaneo Benjamin Mascolo. I due affermano di essersi conosciuti sul web, anche se erano originari della stessa città (Modena). Federico contattò per primo Benji su Facebook, dopo averlo sentito cantare in un video. Tutto nacque a partire da un messaggio: per un po’ di tempo i due non si frequentarono, dal momento che Benji, per motivi di studio, si trovava a Hobart, in Australia. Il successo e la definitiva consacrazione arrivarono nel 2015, con la firma del primo contratto con l’etichetta discografica Warner Music Italia.

Federico Rossi/ "Battiti Live? Sento una cosa che vorrei vedere per sempre"

La vita privata di Federico Rossi

In tempi recenti, Federico Rossi e Benjamin Mascolo (più noti come Benji & Fede) hanno preso la decisione di dividere il loro duo per cercare da soli una nuova identità musicale. Il saluto a Benji precede quello rivolto a Paola Di Benedetto, con la quale era fidanzato. Il duo è ancora in contatto nonostante la rottura, infatti Federico assicura ai fan che loro due sono ancora tanto amici e si stimano a vicenda, anche se si frequentano di meno a causa degli impegni lavorativi che non li accomunano più come una volta.

Benji sta per sposarsi con la famosa attrice Bella Thorne, mentre Rossi ha concluso da poco tempo la sua relazione con Paola, vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Intervistato dal Corriere della Sera, Federico Rossi ha parlato del rapporto con la ragazza dopo aver chiuso la storia e ha detto che si sono lasciati da qualche mese, ma sono in buoni rapporti, in quanto sono stati sempre complici.

Federico Rossi positivo al Covid "Sono in quarantena"/ Come sta? "Ne usciremo"

Federico Rossi dopo la rottura del duo Benji e Fede

Il periodo più intenso della sua carriera musicale con Benji è stato caratterizzato da depressione e alcol, in quanto sia lui che Benji non potevano riposarsi un attimo. Nel 2018 avevano tanti eventi ai quali partecipare, come X Factor, i live nei palazzetti, gli incontri in preparazione del disco e lui aveva anche una fidanzata, la stessa Paola, alla quale non poteva dedicarsi come avrebbe voluto.

Federico racconta che non riusciva più a dormire, ma doveva essere lucido per i numerosi spettacoli. Aveva iniziato a bere, e senza la sua ex fidanzata, gli amici e sua madre, sarebbe stato più difficile riuscire a superare questo brutto periodo. Da qui la decisione di lasciare il duo per intraprendere una nuova, fruttuosa carriera da solista che in tempi recenti lo ha portato anche a collaborare con Annalisa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA