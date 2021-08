Federico Rossi/ “Non è mai troppo tardi”, un nuovo inizio dopo la separazione da Benji e Paola Di Benedetto

Federico Rossi, “Non è mai troppo tardi”

È di questi ultimi giorni il post in cui in cui Federico Rossi (il “Fede” dell’ex duo Benji & Fede) dichiara di essere positivo al Covid. ‘Per fortuna, non ho sintomi – ha scritto il cantante – ma sono chiuso a casa per la quarantena’. Federico, poi, invita tutti a vaccinarsi, convinto com’è che questa possa essere la strada giusta verso la vittoria contro il Coronavirus. Reduce dal concerto-evento di qualche settimana fa, che ha sancito lo scioglimento definitivo del duo Benji & Fede, Federico Rossi ha appena calcato il palco del Radio Norba Cornetto Battiti Live cantando “Andamento lento“ in coppia con Annalisa e “Non è mai troppo tardi” da solo. Dopo dieci anni dall’inizio dell’avventura dei due ragazzi conosciutisi praticamente per caso, ovvero in rete, la scelta, condivisa, di separarsi definitivamente era stata celebrata all’Arena di Verona, il 13 luglio scorso con un’ultima esibizione insieme. Su quel palco c’erano state battute e ironia, nel tentativo , forse , di mascherare una sorta di malinconia latente che non è stato possibile celare del tutto, fino al momento in cui Benji & Fede, dopo essere rimasti per qualche secondo in silenzio sul palco, sono usciti per l’ultima volta di scena, uno al fianco dell’altro.

Federico Rossi: il debutto da solista e la turbolenta vita privata

Gli impegni da solista di Federico Rossi, erano iniziati qualche mese fa, esattamente come quelli di Benji. Questi si sono concentrati intorno all’uscita del primo singolo “Pesche”. In questo brano l’artista sembra soffermarsi sulla paura d’amare che talvolta affligge chi, chiuso in una relazione amorosa, fatica a trovare l’equilibrio con una persona alla quale non è ancora abituato e con la quale non ha ancora trovato la forza di svelarsi completamente. Il pezzo, uscito quasi in concomitanza con la notizia relativa alla rottura della lunga e travolgente storia d’amore con Paola Di Benedetto, appare verosimilmente venuto fuori dallo stato d’animo di chi si sente sperduto nella nuova situazione di single. D’altra parte, l’altro singolo, più recente, come accennato prima, si intitola “Non è mai troppo tardi“ ed è una tipica canzone estiva. Questa, al contrario, inneggia al “lasciarsi andare”, senza pensieri e senza pressioni. Un vero e proprio desiderio di lasciarsi alle spalle il terribile periodo che ha messo a dura prova la resistenza di tutti noi, ballando e divertendosi senza badare troppo al tempo che passa, godendosi a pieno l’estate.

