Grande Fratello Vip 2020/ Gessica Notaro “Paola Di Benedetto? Una vera Donna”

Gessica Notaro esulta per la vittoria “meritatissima” di Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip 2020. Si sono spente le luci all’interno della casa più spiata e criticata d’Italia in un’edizione difficile e in parte da dimenticare, se non fosse per la presenza di pochi concorrenti degni di nota. Tra questi c’è proprio lei Paola Di Benedetto, la ex Madre di Natura di Ciao Darwin, che nella sfida finale contro Paolo Ciavarro ha avuto la meglio vincendo la quarta edizione del reality show di Canale 5 condotto. Una vittoria che ha sorpreso il pubblico, ma che oggi trova unanime non solo il popolo dei social, ma anche degli addetti ai lavori. Sono tantissimi, infatti, i personaggi vip che hanno esultato per la vittoria della bellissima modella tra cui anche Gessica Notaro che su Instagram ha festeggiato la vittoria di una “vera donna”. “Bellissima fuori ma ancor di più dentro” – scrive la Notaro precisando – “sempre composta, mai volgare, hai mostrato a tutti come una VERA DONNA dovrebbe sapersi comportare. E sottolineo, nonostante la tua giovane età e nonostante la tua disarmante bellezza che poche donne avrebbero saputo gestire all’interno di questo contesto con cosi tanta umiltà ed eleganza!”.

Gessica Notaro: “Paola Di Benedetto che la la vita ti riservi un futuro pieno di luce”

Non solo, Gessica Notaro ha anche espresso il piacere di voler conoscere Paola Di Benedetto, la vincitrice del Grande Fratello Vip 2020: “non ci conosciamo, ma faccio il tifo per te dall’inizio e oggi mi sento MOLTO MOLTO FELICE per questa tua meritissima vittoria”. Poi l’augurio per un futuro di grandi soddisfazioni: “che la vita ti riservi un futuro pieno di luce almeno quanto lo e’ pieno il tuo grande cuore”. Parole bellissime che Gessica ha voluto dedicare ad una delle donne che si è fatta notare all’interno della casa per educazione, compostezza e senso civico. A pensarla allo stesso modo tantissimi follower della Notaro che hanno commentato: “sono felicissima della sua Vittoria! Ha vinto la semplicità, la lealtà, l’eleganza, la normalità nella bellezza stupefacente, l’intelligenza, i sani principi, ha vinto la presa di posizione ogni volta giusta e ponderata, ha vinto un bell esempio di bellezza esteriore ma soprattutto interiore!! Grande Paola!!” e “Verissimo….bella…dolce..mai volgare e con carattere…vittoria super meritata”. C’è anche sottolinea le parole della Notare scrivendo: “bellissime parole Jessica. È vero…. È una ragazza semplice ed è per questo che tutti noi l’abbiamo scelta come vincitrice”.

Gessica Notaro contro Antonella Elia

Parole di stima quelle di Gessica Notaro che pochi giorni fa si era espressa in modo diverso nei confronti di Antonella Elia. La ex Miss Italia, infatti, era stata invitata dai suoi fan a commentare le litigate scoppiate all’interno della casa tra le varie donne, in particolare quella tra Valeria Marini e Antonella Elia che aveva detto: “le faccio lo scalpo e appendo la testa al muro”. Parole pesantissime che hanno spinto la Notaro, vittima del suo ex compagno che l’ha sfregiata con l’acido, a prendere una netta posizione: “la cosa mi indispettisce e vi spiego perché. Se fosse stato un uomo a pronunciare una frase del genere sarebbe andato fuori subito, ma per molto meno e nel momento in cui è una donna a pronunciare queste parole e non succede nulla, tutte le campagne che io e tanti altri facciamo 365 giorni all’anno per difendere i diritti delle donne perdono di credibilità”. La Notaro che aveva deciso di restare in silenzio si è sentita di dover far sentire la sua voce sottolineando: “per il lavoro che svolgo tutto l’anno non ho bisogno del supporto delle istituzioni dei centri anti violenza, ma avrei bisogno del buon esempio anche di chi fa televisione. Non bisogna mai superare la soglia del rispetto, altrimenti tutti noi saremmo autorizzati a prendere a parole la gente, ma non è così che funziona. Se ci sono delle problematiche da risolvere, come ognuno di noi le ha, si deve fare in altre sedi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GESSICA NOTARO (@gessicanotaroreal) in data: 9 Apr 2020 alle ore 12:42 PDT





