Grande Fratello Vip 2020, Paola Di Benedetto vincitrice/ Tra liti e gaffe trionfa a normalità, Zequila delude

Grande Fratello Vip 2020, Paola Di Benedetto è la vincitrice!

Il Grande Fratello Vip 2020 giunge al termine e non senza colpi di scena, sorprese commoventi e momenti di grande tensione. La finale ha regalato al pubblico a Casa ma soprattutto ai concorrenti in gioco molte emozioni e un esito inaspettato (anche se non troppo). Il vincitore della quarta edizione è infatti Paola Di Benedetto. Un risultato che arriva dopo una serie di eliminazioni che di volta in volta stupiscono il pubblico a casa. La prima arriva dal televoto per la scelta degli ultimi due finalisti ed è Andrea Denver, seguito da Antonella Elia, battuta al primo duello tra finalisti da Sossio Aruta. Il secondo duello vede invece trionfare Paolo Ciavarro su Aristide Malnati. Infine la grande sorpresa arriva nel duello tra Paola Di Benedetto che batte Patrick Ray Pugliese, dato da molti come papabile vincitore. Si continua dunque con lo scontro tra i tre super finalisti: Sossio si classifica al terzo posto, Paolo seconda e Paola primo e dunque vincitrice.

Liti, gaffe e polemiche nella finale del Grande Fratello Vip 2020

Una finale quella del Grande Fratello Vip 2020 che non risparmia scontri, liti infuocate e parole pesanti, soprattutto scatenate dai due ospiti in studio: Licia Nunez e Antonio Zequila. L’attore ne ha soprattutto per Sossio Aruta, che accusa di non aver passato gli alimenti alla moglie. Ne scaturisce una lite senza esclusione di colpi. Così come quella tra Licia Nunez e Antonella Elia pronta a “strapparle i capelli anche se siamo in diretta!” Tra liti e gaffe (come quella di Signorini e il suo bracciale), il conduttore ammette, prima di proclamare il vincitore, di essere felice dei due finalisti: “Siete due ragazzi positivi, meraviglioso e ci avete regalato emozioni vere! Sono davvero felici siate arrivati voi due in finalissima!” Un’idea che condivide anche il pubblico a Casa che ha trovato in Paola e Paolo due ragazzi “educati, generosi e rispettosi” ovvero “i migliori finalisti possibili“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA