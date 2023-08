Federico Rossi verso il Grande Fratello?/ “C’è chi assicura la sua presenza nel cast”, l’indiscrezione

Federico Rossi al Grande Fratello? Lo scoop

Continuano le indiscrezione sul Grande Fratello, che andrà in onda fra pochissime settimane. L’ultima soffiata dal web arriva da Dagospia e riguarda la presunta partecipazione di Federico Rossi al reality show. L’ex membro del duo Benji e Fede, sarebbe già in lista per entrare dalla porta rossa di Cinecittà.

Federico Rossi confessa "bacio alla ragazza ai Tim Summer Hits? Mi sono lasciato andare"/ Sulla Di Benedetto…

“La nuova edizione del GF debutterà, con parecchie novità, lunedì 11 settembre” – si legge su Dagospia – “Sono stati svelati gli otto concorrenti vip (o presunti tali) che entreranno nella casa più spiata d’Italia ma gira voce che potrebbero non essere gli unici nomi noti. C’è chi assicura la presenza nel cast, magari non da subito, del cantante Federico Rossi, noto per il duo Benji e Fede. Prima o poi varcherà la porta rossa?” Si scoprirà tutto nelle prossime settimane.

Federico Rossi e lo scioglimento di Benji e Fede/ "Dopo 10 anni insieme, stavo aspettando il momento..."

Killian Nielsen e Brigitte Nielsen nel cast del Grande Fratello? L’indiscrezione

Tra le ultime indiscrezioni sul cast, sembra che gli autori del GF abbiano pensato ad una coppia davvero particolare: Killian Nielsen e la madre Brigitte Nielsen. A lanciare lo scoop ci ha pensato Dagospia, nella rubrica Pillole di gossip che svela alcuni dettagli.

Stando a quanto riporta la fonte, Killian starebbe cercando a tutti i costi di convincere la madre a partecipare ma Brigitte sembra irremovibile. Il rapporto tra madre e figlio si è poi interrotto circa quattro anni fa quando, a detta di Killian, l’attrice non gli è stata vicino durante il periodo di dipendenza da alcol. Quella del reality show condotto da Alfonso Signorini potrebbe essere una papabile occasione di fare pace, e di chiarire la situazione una volta per tutto. Nielsen riuscirà a convincere Brigitte? Non rimane che attendere settembre per scoprirlo.

Federico Rossi: "I nostri occhi si erano..."/ Silenzio rotto sul bacio con la fan: il caso Tim Summer Hits

© RIPRODUZIONE RISERVATA