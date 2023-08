Grande Fratello, Killian Nielsen e Brigitte Nielsen nel cast?/ Lei non ne vuole sapere e…

Grande Fratello, Killian Nielsen e Brigitte Nielsen nuovi concorrenti? L’indiscrezione

Le novità della prossima edizione del Grande Fratello sono davvero tantissime. A cominciare da Cesara Buonamici come unica opinionista e Rebecca Steffali alla parte social che prende il posto di Giulia Salemi. Per quanto riguarda il cast, sembra che un’altra coppia potrebbe aggiungersi nella casa più spiata d’Italia.

Da quanto riporta Dagospia, nella rubrica Pillole di gossip, gli autori del reality avrebbero proposto a Killian Nielsen di entrare nel cast, ma alla condizione che partecipi insieme a sua madre Brigitte Nielsen. A quanto pare, però, lei non ne avrebbe alcuna intenzione e il figlio starebbe facendo di tutto per convincerla. Tra loro, infatti, i rapporti si sarebbero interrotti quattro anni fa a causa di una lite furiosa avvenuta anni fa. Killian, in diverse interviste, ha riferito di aver allontanato la madre perchè non lo avrebbe supportato durante il periodo di dipendenza dall’alcol. Riusciranno a fare pace in tempo per il GF?

Taylor Mega rifiutata dal Grande Fratello? Ecco cosa è successo

Secondo quanto avrebbe affermato Cesara Buonamici, l’influencer sarebbe stata scartata nonostante la sua candidatura spontanea: “Il Grande Fratello avrebbe “bocciato” la proposta e che Taylor Mega di conseguenza non avrebbe fatto nemmeno il colloquio….”

Tutto, in realtà, rimane perfettamente in linea con la nuova linea editoriale di Pier Silvio Berlusconi che ha escluso le influencer tra i possibili partecipanti al cast. In ogni caso, non si conosce ancora se l’indiscrezione sia effettivamente vera, dunque, si attende la conferma o la smentita da parte della diretta interessata. Intanto, i cast sembrerebbero già stati completati e la messa in onda è sempre più vicina.

