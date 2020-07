Federico Ruffo a Mi Manda Raitre/ Il conduttore promosso grazie al M5S?

Federico Ruffo approda al timone di “Mi Manda Raitre” grazie alla sponsorizzazione del Movimento 5 Stelle? Novità in arrivo nei palinsesti della terza rete di viale Mazzini diretta da Franco Di Mare che ha deciso di puntare sul giornalista e conduttore reduce da un’esperienza televisiva non proprio esaltante con il programma “Il posto giusto” che ha registrato degli ascolti davvero bassi. Solo l’,1,5% di share per il programma trasmesso il sabato nella fascia oraria di pranzo su Rai3 e finanziato dalla grillina Nunzia Catalfo, peraltro ministero del lavoro. Già questa “assegnazione” aveva fatto pensare ad un possibile favoritismo da parte del M5S verso il conduttore, ma il nuovo incarico ha spinto Dagospia a lanciare un grande interrogativo. Possibile che Ruffo sia davvero sponsorizzato dai 5 Stelle?

L’interrogativo lanciato dal sito Dagospia di Roberto D’Agostino è balzato all’attenzione. Come si legge sul sito, infatti, Federico Ruffo grazie all’associazione Rousseau City Lab, il laboratorio itinerante dei 5 stelle, ha avuto modo di girare per l’Italia incontrando e intervistando ministri e sottosegretari appartenenti al movimento Cinque Stelle come il presidente dell’Inps Tridico che ha incontrato lo scorso anno a Catania. Non solo, successivamente a Napoli durante l’evento “Io sono futuro”, manco a dirlo chiaramente di fede grillina, Ruffo ha incontrato ministro della giustizia Alfonso Bonafede. Guarda caso poi Rai3, la terza rete pubblica dell’azienda di viale Mazzini, è passata alla direzione di Franco Di Mara, anche lui grillino, che ha fortemente voluto Ruffo come conduttore della celebre trasmissione “Mi manda Raitre” condotta con grande successo e ottimi ascolti da Salvo Sottile. E’ solo un caso oppure no?



