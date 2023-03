Il caso legato alla dipartita di Federico Tedeschi sarà protagonista del secondo appuntamento de “Le Iene presentano Inside”, incentrato sull’inchiesta effettuata da Antonino Monteleone e Nicola Remisceg e denominata “La misteriosa morte di Federico Tedeschi”. Se ne parlerà dalle 20.30 di questa sera su Italia 1 e, per arrivare preparati all’appuntamento, occorre riassumere i fatti riferiti al tragico decesso del diciannovenne.

Scontri Napoli Eintracht/ Gip: "Tedeschi un esercito, ma colpa guerriglia dei locali"

Dobbiamo quindi tornare indietro a sei anni fa, quando il corpo esanime di Federico Tedeschi fu trovato in camera sua dalla sorella Ludovica, sdraiato a terra. Il medico dell’équipe sanitaria del 118, giunto sul posto, comunicò ai familiari che la morte di Federico era stata provocata da un malore. Tuttavia, per avere piena certezza della causa di morte, si sarebbe dovuta attendere l’autopsia, al termine della quale il medico legale nella sua relazione parlò di infarto, facendo così chiude e archiviare il tutto. Emanuela, madre della vittima, si oppose all’archiviazione, sottolineando come, a suo avviso, vi fosse un’altra ipotesi per la scomparsa di suo figlio, probabilmente di natura violenta.

Federico Tedeschi, morto a 19 anni/ Autopsia parlò di infarto, ora ipotesi omicidio

FEDERICO TEDESCHI E LA MORTE DI SEI ANNI FA: LE IENE APPROFONDISCONO IL CASO

Nell’anteprima pubblicata sul sito internet de “Le Iene”, campeggiano le parole pronunciate dalla madre di Federico Tedeschi, Emanuele: “Una mamma non dovrebbe andare in televisione per avere giustizia. Non è giusto che mani assassine continuino a essere libere e impunite. Da quando vi siete interessati alla storia di Federico anche le istituzioni finalmente hanno cominciato a farlo, portandoci a risultati ottimi”, come confermato anche dal padre del ragazzo.

Dal canto loro, “Le Iene” ricordano che due anni fa cominciarono a occuparsi della vicenda e, nel corso dei servizi, emersero novità clamorose, che riguardavano “alcune abitudini del giovane: una seconda vita di cui nessuno era a conoscenza e che avrebbe messo definitivamente in discussione la tesi del decesso causato da malore. Oggi, anche grazie a tutte le novità emerse dall’inchiesta giornalistica, le indagini sono state riaperte e la procura di Roma indaga per ipotesi di omicidio”. Nella puntata odierna sono previsti contenuti esclusivi, nuove testimonianze e documenti inediti, con le dichiarazioni e ricostruzioni a cura di Luciano Garofano, ex comandante dei Ris di Parma, e dei medici, che stanno analizzando nuovamente la scena dove è avvenuta, il 26 novembre 2017 nella sua casa a Roma, la morte di Federico Tedeschi.

Falò abusivo esploso a Taranto/ Video, tanica benzina vicino a fuoco: numerosi feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA