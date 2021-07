Federico Zampaglione e Giglia Marra si sposano/ “Prima che lo sappiate da altri…”

Federico Zampaglione e Goglia Marra si sposano. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dai profili social della coppia che, su Instagram, ha confermato la notizia che circolare da un po’ di tempo. “Prima che lo sappiate in altri modi… ve lo diciamo noi : Ad Agosto Giglia e io ci sposiamo”, si legge nella didascalia che accompagna la foto che vedete qui in alto e che è stata pubblicata sia da Zampaglione che da Giglia Marra. La coppia, tuttavia, non ha svelato il giorno preciso in cui pronuncerà il fatidico sì nè la location. Probabilmente, tuttavia, la cerimonia e il ricevimento di svolgeranno in Puglia, terra d’orgine dell’attrice. Dopo aver rinviato il matrimonio per la pandemia, stavolta, Zampaglione e la compagna sono pronti a diventare marito e moglie.

Federico Zampaglione si sposa: chi è la futura moglie Giglia Marra

Dopo la storia con Claudia Gerini, Federico Zampaglione ha ritrovato l’amore accanto a Giglia Marra con cui è pronto a convolare a giuste nozze. Attrice di importanti serie tv come Squadra Antimafia, Ris e Distretto di polizia, è originaria di Mottola, in provincia di Taranto, Giglia Marra è diventata la compagna di Federico Zampaglione quattro anni fa. “Ci siamo incontrati qui a Roma, in un locale. Io ero con la mia amica Anna, che è una sua fan scatenata. Appena l’ha visto, mi ha trascinato di forza davanti a lui e obbligato a scattarle una foto in posa col suo idolo. Anna è uno schianto, io ero imbarazzatissima: eppure Federico ha scelto me, forse per la timidezza“, aveva raccontato la futura sposa in un’intervista come riporta Today. Ora sono pronti a convolare a nozze.

