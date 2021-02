Giglia Marra, compagna Federico Zampaglione/ Matrimonio dopo il Covid?

Giglia Marra è la compagna di Federico Zampaglione, il frontman dei Tiromancino, ma anche sceneggiatore e regista. La coppia è felicemente innamorata e non nasconde di avere grandi progetti per il futuro. Tra questi c’è anche il desiderio di sposarsi come ha raccontato proprio la donna durante un’intervista rilasciata alla stampa. “Sì, vogliamo sposarci, avevamo scelto anche il mese, agosto, e il luogo, la Puglia. Ora abbiamo tutto il tempo di progettarlo per bene” – ha dichiarato la Marra che è stata costretta a rimandare tutto per via della pandemia da Coronavirus.

Il desiderio della compagna di Federico Zampaglione è quella di sposarsi in Chiesa e di poter condividere questa grande gioia con tutti i suoi amici e familiari. ” Vorrei che fosse in chiesa, pieno di gente. Vorrei che fosse il contrario del distanziamento sociale” ha sottolineato la donna a conferma che il matrimonio ci sarà solo a fine pandemia. L’attrice ha poi ricordato il primo incontro con il frontman dei Tiromancino: “ci siamo incontrati qui a Roma, in un locale. Io ero con la mia amica Anna, che è una sua fan scatenata. Appena l’ha visto, mi ha trascinato di forza davanti a lui e obbligato a scattarle una foto in posa col suo idolo”. Tutto è nato da una fotografia che ha spinto i due a conoscersi ed innamorarsi.

Giglia Marra e Federico Zampaglione: figlio in arrivo?

L’amore tra Giglia Marra e Federico Zampaglione prosegue a gonfie vele. L’attrice e il frontman dei Tiromancino sono legati da tempo e non nascondono il desiderio di mettere su famiglia. “Ci stiamo lavorando” – ha detto l’attrice dalle pagine del settimanale Oggi precisando “anche se non è esattamente un lavoro”. La sintonia e la complicità tra i due è tanta e insieme sono riusciti a reggere anche al lockdown e alla quarantena, anche se hanno riscontrato un solo limite: la pulizia. “L’unico ‘fronte’ aperto è quello della pulizia” – ha detto l’attrice che ha aggiunto – “lui mi accusa di essere una maniaca dell’ordine, io l’ho incoronato re delle briciole”. Stando a quanto raccontato dalla Marra, infatti, Federico Zampaglione vive nel suo mondo di artista, un mondo che l’ha conquistata sin dal primo istante!



