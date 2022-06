Fedez, audio choc con psicologo/ “Non voglio morire, i miei figli mi dimenticheranno”

Fedez in lacrime, gli audio choc pubblicati sui social: “Non voglio morire…”

Fedez ha pubblicato degli audio privati su Instagram. Il rapper ha deciso di divulgare alcune conversazioni avute con lo psicologo che lo ha in cura. Negli audio, il rapper ha un crollo dopo aver scoperto di avere un tumore al pancreas. Si sente piangerlo disperatamente in preda alla paura di morire. Prima di rendere pubblici gli audio, Fedez ha deciso di fare una premessa raccontando il motivo per il quale ha scelto di condividere questi drammatici momenti della sua vita con i followers: “Buongiorno. Non so perché oggi ho deciso di riascoltare la seduta fatta dallo psicologo il giorno in cui ho scoperto di avere un tumore al pancreas. Sto piangendo, piango di dolore e di gioia. Un solo pensiero riusciva a devastarmi più della paura della morte: non essere ricordato dai miei figli. Beh, oggi mi chiedo se tutto questo mi sia stato realmente d’insegnamento. Perché l’essere umano tende a rimuovere, dimenticare. E io non voglio”. Nel primo audio, il cantante piange disperatamente e menziona i suoi figli, Leo e Vittoria: “Non voglio morire… Non voglio morire… i miei figli non si ricorderanno neanche di me”.

Il primo pensiero dell’artista è stato rivolto proprio ai suoi figli. La più grande paura per Fedez è stata quella di non poterli vedere crescere. A commento dell’audio, Fedez ha scritto la didascalia: “Non voglio dimenticare che le cose importanti non sono cose. Tenete quella finestra aperta sempre. Con il cuore”. Dopodiché il rapper ha pubblicato uno scatto dei suoi figli, Vittoria e Leone: “Siete la cosa più preziosa che si possa desiderare in un’intera vita“.

Fedez ha postato anche un secondo audio in cui si parla della moglie Chiara Ferragni. L’influencer è sempre stata accanto al marito nei momenti difficili facendogli sentire l’affetto e il supporto necessario per superare la battaglia contro la malattia. Parlando di lei, Fedez ha speso belle parole: “Alla fine lei è sempre la più forte di tutte”. A didascalia dell’audio, Fedez ha commentato: “E poi ci sei tu, che sei dovuta essere più forte di tutti”. Un gesto che potrebbe risultare divisivo e che potrebbe esporre Fedez a facili critiche e polemiche. Il rapper però ha deciso di anticiparle e ha scritto: “Voglia di condividere, manie di protagonismo o narcisismo fine a se stesso. Non me ne frega molto”.

Il rapper ha invitato i suoi followers a dare l’interpretazione che vogliono agli audio pubblicati sui social. Fedez l’ha fatto in buona fede convinto che questo gesto possa magari essere d’aiuto a quelle persone che come lui stanno affrontando la malattia. Il rapper ha cercato di confortare le persone che soffrono infondendogli forza e sottolineando quanto sia importante avere in questi difficili momenti persone che possano essere d’aiuto. Fedez ha infatti scritto: “Non siete soli, non siete strani. Là fuori c’è a chi può far bene tutto questo. E tanto mi basta”.











