L’estate di Fedez è sempre più bollente. Il rapper ed ex marito di Chiara Ferragni è stato visto in discoteca mentre baciava contemporaneamente due ragazze. Chi li ha beccati, ha mandato il video ad Alessandro Rosica e la clip è già virale. Chiaramente, i commenti sono già tantissimi e si sono riversati anche sotto alle foto di Instagram del rapper. La maggior parte dei suoi fan sono indignati per il suo nuovo “stile di vita”, e spesso gli ricordano di avere due bambini piccoli che lo aspettano a casa. Ma andiamo con ordine.

Dalla fine del matrimonio con la nota influencer dopo lo scandalo del pandoro-gate, Fedez sembra aver completamente cambiato vita. Tante sono state le ragazze con le quali ha avuto un flirt, a partire da Garance Authiè, modella francese, fino ad arrivare a Luna Shirin Rasia, con la quale è stato fotografato in momenti intimi al mare in Sardegna. Non solo, sempre a Porto Cervo, nella mega villa sarda, ha ospitato tutto il tempo anche Giulia Ottorini, con la quale sembra esserci stata più di una semplice amicizia. Ora, dopo qualche mese dalla notizia della separazione da Chiara Ferragni, è stato paparazzato con due ragazze in un locale, mentre le bacia contemporaneamente.

Fedez, i commenti dei follower dopo il video bollente nel locale

La situazione è bollente: il rapper viene filmato in una discoteca a luci blu mentre scambia baci prima con una e poi con l’altra. La clip è stata diffusa dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, il quale ha commentato il video in tono piuttosto pungente: Fedez che lim**a due ragazzine insieme e poi le porta a casa non è poi così male la nuova vita di Federico”. E ancora: “La differenza è che ora a casa non ha nessuno ad aspettarlo”. Il rapper è stato visto poi andare a casa con queste due giovani ragazze.

Intanto i fan si chiedono come si possa cambiare vita così radicalmente dopo un matrimonio e due figli. Probabilmente, dopo la separazione e i continui ricoveri in ospedale, Federico Lucia in arte Fedez non vuole più perdere tempo, godendosi gli anni persi o un’adolescenza mai vissuta. Molti si domandano anche come possa agire in questo modo così libertino con Leone e Vittoria a casa, che diventano sempre più grandi e consapevoli della loro famiglia. Insomma, è tutto un mistero, soprattutto perchè il cantante si guarda bene dall’entrare nella questione, evitando di rilasciare dichiarazioni.