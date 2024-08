Il rapper Fedez continua a vivere la sua estate di spensieratezza, lontano dalla sua vecchia vita accanto all’influencer Chiara Ferragni. Ora, il cantante si trova in vacanza con Giulia Ottorini, da tempo presunto flirt dell’uomo, da poco single dopo il matrimonio durato tre anni. Resta il fatto che la famosa influencer di Onlyfans Giulia Ottorini è stata beccata insieme a lui in un video su TikTok, il che ha fatto immediatamente pensare a qualcosa di più di una semplice frequentazione: che sia proprio lei la sua nuova fidanzata?

Del resto, non è la prima volta che li paparazzano insieme. Qualche mese fa erano stati visti insieme al famoso festival Coachella negli States, e già in quel periodo le voci si sono fatte sempre più insistenti su un nuovo amore in procinto di sbocciare. Mentre Chiara Ferragni chiude il suo negozio di Milano, il rapper si gode la sua estate da single, ma non troppo! Alcuni scatti della creator di OnlyFans mostrerebbero in realtà un rapporto piuttosto stretto tra lei e Fedez, dato che compaiono spesso negli stessi luoghi, negli stessi video e nelle stesse foto insieme al cane Silvio.

Fedez e Giulia Ottorini, video tragicomico: lui la copre mentre lei balla la sua canzone

Lei, 22 anni, è molto attiva sui social. Oltre a proporre contenuti per adulti, ha anche pubblicato un video sospetto in cui canta la nuova canzone di Rosalia, singolo appena uscito del rapper insieme all’artista TaxiB. All’improvviso, il colpo di scena: appare Fedez dietro di lei mentre tiene in braccio il cane Silvio cercando quasi di coprire la ragazza. Forse, il cantante non vuole troppi scoop sulla sua relazione, ma i fan vanno più veloci di lui. Attualmente, Federico Lucia si trova in Sardegna, nella località esclusiva di Porto Cervo.

Nella sua villa, Fedez trascorre le vacanze lontano da Chiara Ferragni e dai suoi bambini Leone e Vittoria, i quali invece sono a Mykonos con la madre. Dall’altra parte, sulla meravigliosa isola italiana, Giulia Ottorini non sembra farsi troppi problemi per tutelare la loro possibile frequentazione e continua a postare indizi di lei insieme al rapper. Qualche giorno fa, infatti, aveva pubblicato una storia insieme al cane Silvio, mentre entrambi lei e Fedez erano sdraiati su un lettino a prendere il sole. A togliere tutti i dubbi è stata poi una clip ripostata dall’esperto gossip Alessandro Rosica, che mostrava Fedez e Giulia Ottorini insieme al locale Billionaire di Porto Cervo insieme a Flavio Briatore, proprietario della mega location. Insomma, ormai è chiaro: non si sa se si tratta già di amore, ma forse, una nuova coppia sta per nascere.