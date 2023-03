Fedez choc: “Sono stato male per antidepressivo sbagliato”/ “Due mesi di merd*” e piange sui social

Fedez torna sui social e fa rivelazioni choc: “Sono stato male per antidepressivo sbagliato”

Dopo giorni di totale assenza dai social e un breve messaggio in cui annunciava la volontà di tenersi per un po’ lontano da Instagram, Fedez ha fatto il suo ritorno, pronto a spiegare cosa gli è accaduto. In una serie di stories pubblicate su Instagram, il rapper ha spiegato di aver dovuto affrontare problemi di salute importanti, scaturiti dall’uso di un antidepressivo sbagliato.

Dopo i ringraziamenti a tutti coloro che hanno avuto per lui un messaggio di incoraggiamento, Fedez ha spiegato: “Purtroppo devo partire da quanto mi è stato diagnosticato il tumore. Per quanto privilegiato possa essere è stato un evento molto traumatico e solo oggi ho realizzato di quanto poco mi sia preso cura della mia salute mentale rispetto a questo evento, affidandomi solo a psicofarmaci, fino a trovarne uno che non era proprio indicato a me.” Quindi ha continuato: “Da gennaio mi è stato prescritto questo antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto, agitandomi tanto, dandomi anche effetti collaterali fisici molto forti, fino al punto da provocarmi tic nervosi alla bocca che mi hanno impedito di parlare in maniera libera.“, cosa che spiegherebbe la balbuzie che Fedez ha mostrato qualche settimana fa in alcune occasioni.

Fedez choc: “Effetti collaterali pesanti, non potevo camminare”

“Avendomi dato effetti collaterali forti, ho dovuto sospendere senza scalarlo, cosa che solitamente non si fa a meno che non ci siano rischi importanti. Io sono stato costretto a sospenderlo e ha provocato un effetto rebound“, ha dunque spiegato Fedez.

Il rapper è dunque entrato nel dettaglio, spiegando gli effetti collaterali pesantissimi ai quali ha dovuto far fronte: “Oltre a darmi un annebbiamento a livello cognitivo, mi ha dato spasmi alle gambe che per giorni mi hanno impedito di camminare, vertigini, nausea, perdita di peso, non una bella cosa.” Da qui l’assenza agli ultimi impegni televisivi e non, tra i quali la presentazione di LOL. Nell’ultima parte del suo lungo sfogo, Fedez ha voluto ringraziare sua moglie Chiara Ferragni: “Ci tenevo ancora a ringraziare mia moglie, ha dovuto badare a una famiglia intera e a me, non è per niente scontato. Sono un uomo fortunato”.

